Gelişen gıda teknolojileri ve artan sürdürülebilir protein ihtiyacı, hayvancılık ve yem sektöründe yeni üretim modellerini öne çıkarıyor. Son yıllarda ivme kazanan endüstriyel böcek yetiştiriciliği; egzotik hayvan yeminden su ürünleri yetiştiriciliğine, organik tarımdan gıda sanayisine kadar geniş bir yelpazede hammadde tedariki sağlıyor.

TARIM SEKTÖRÜNDE YÜKSEK BESİN DEĞERLİ GÜBRE OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Un kurdu, cırcır böceği ve belirli hamamböceği türlerinin dikey tarım teknikleriyle kitle üretimine tabi tutulduğu tesislerde, yüksek proteinli ve kontrollü besin girdileri elde ediliyor. Geleneksel hayvancılığa kıyasla su ve alan kullanımını büyük oranda azaltan bu modelde, üretim sürecinde oluşan atıklar da değere dönüştürülüyor. Böcek dışkılarından elde edilen "frass" isimli organik bileşen, tarım sektöründe yüksek besin değerli gübre olarak pazarlanıyor.

CİRO 500 BİN İLE 2 MİLYON DOLAR ARASINDA DEĞİŞİYOR

Pazarda canlı yem ve hammadde tedariki sağlayan orta ölçekli işletmelerin yıllık cirolarının 500 bin ile 2 milyon dolar arasında (yaklaşık 23 milyon 788 bin lira ile 95 milyon 154 bin lira) değiştiği belirtilirken; balık çiftlikleri ve kümes hayvanları için tonajlı böcek unu üreten küresel tesislerin ciroları tensel ölçekte milyon dolarlık hacimlere ulaşıyor. Düşük girdi maliyetleri ve hızlı üreme döngüsü sayesinde sektördeki işletmeler ortalama %40 ila %60 arasında net karlılık oranlarıyla faaliyet gösteriyor.

Egzotik canlı sahiplerinin ve endüstriyel yem üreticilerinin artan talebi doğrultusunda büyüyen pazar; atık yönetimi, dikey üretim imkanı ve yüksek besin değerleri nedeniyle küresel protein zincirinde alternatif bir tedarik kanalı olarak varlığını sürdürüyor.