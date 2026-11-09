Kış aylarının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi kombilerini yeniden çalıştırmaya başladı. Uzun süre kapalı kalan kombilerde ilk çalıştırma sırasında ortaya çıkabilecek arızalar, soğuk havalarda evlerin ısınmasını zorlaştırabiliyor.

İngiltere'de ise 34 bin haneyi ilgilendiren kombi arızası uyarısı gündeme geldi. Kış hazırlıklarının hız kazandığı bu dönemde yapılan uyarılar, kombilerin doğru ve güvenli şekilde kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, kış boyunca ısınma ve sıcak su sorunu yaşamamak için kombilerin düzenli kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Özellikle yaz aylarında uzun süre çalıştırılmayan cihazlarda su basıncının düşmesi, tesisat kaynaklı sorunlar ve parçaların yıpranması gibi problemler görülebiliyor. Bu nedenle kombiyi ilk kez çalıştırmadan önce bazı kontrollerin yapılması öneriliyor.

KOMBİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BUNLARA DİKKAT EDİN

Su basıncını kontrol edin: Kombinin basıncı, cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen seviyede olmalı. Basınç sürekli düşüyorsa tesisatta kaçak ihtimali değerlendirilmeli.

Peteklerin havasını alın: Peteklerin üst kısmı soğuk, alt kısmı sıcak kalıyorsa içerisinde hava birikmiş olabilir. Hava alma işlemi doğru şekilde yapılmalı.

Radyatörlerin önünü kapatmayın: Isının odaya yayılmasını engelleyen perde, mobilya ve benzeri eşyalar peteklerin önünden uzaklaştırılmalı.

Tesisatı kontrol ettirin: Borularda sızıntı, nemlenme veya olağan dışı sesler fark edilirse teknik destek alınmalı.

Bacayı ve havalandırmayı ihmal etmeyin: Özellikle bacalı cihazlarda baca bağlantılarının ve ortam havalandırmasının güvenli durumda olması hayati önem taşıyor.

Bakımı ertelemeyin: Kombilerin üretici talimatlarına uygun aralıklarla yetkili servis tarafından kontrol edilmesi gerekiyor.

Uzmanlar, kombiden gaz kokusu gelmesi, olağan dışı sesler duyulması veya cihazın sık sık kendiliğinden kapanması gibi durumların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Gaz kokusu hissedilmesi halinde elektrik düğmelerine dokunulmaması, ortamın havalandırılması, gaz vanasının güvenliyse kapatılması ve dışarıdan acil gaz hattının aranması gerekiyor.