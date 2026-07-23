Dünya tarihinin en sıcak yazı Avrupa topraklarında benzersiz bir kuraklığa neden oldurken, çiftçilere de kan ağlatıyor. Bilim insanları, milyonlarca hektar tarım arazisinin yok olduğunu duyurdu.

World Weather Attribution (WWA) konsorsiyumunun analizine göre, rekor kıran sıcak dalgaları nehirler, göller, toprak ve bitkilerdeki suyun hızla buharlaşmasına yol açtı.

İspanya ve Fransa'da orman yangınları yaşanırken, Avrupa genelinde yaklaşık 9 milyon ton tahıl kaybı beklendiği aktarıldı.

Fransa'da son 50 yılın en kötü mısır hasadı öngörülürken, Romanyalı çiftçilerin 1 milyon hektardan fazla ürünü kaybettiği kaydedildi.

Küresel ısınma nedeniyle bu tür koşulların meydana gelme ihtimali Batı Avrupa'da 80 kat, Doğu Avrupa'da ise 40 kat arttı.

SU KALMADI

Analiz, fosil yakıt kirliliğinin toprak kuruluğu seviyelerini Batı Avrupa'da 5 kat, Doğu Avrupa'da ise 11 kat daha olası kıldığını ortaya koydu. Kuraklık genellikle düşük yağış miktarlarıyla ilişkilendirilse de Batı Avrupa'da ıslak geçen kış mevsimine rağmen yüksek sıcaklıklar ana faktör haline geldi.

İklim krizi öncesinde "orta" düzeyde sınıflandırılacak olan mevcut durum, günümüzde "aşırı" kuraklık seviyesine yükseldi.

Haziran ayı sonuna kadar değerlendirilen kuraklık, kıta genelinde ciddi etkilere yol açtı. Birçok ülke su kullanımında acil durum kısıtlamalarına giderken, İngiltere'nin güneyinin büyük bölümünde hortumla sulama yasağı uygulandı.

Su seviyesi düşen nehirler hidroelektrik üretimini azaltırken yük gemilerinin geçişini kısıtladı; Hollanda'daki Ren Nehri'nin Lobith bölgesindeki seviyesi 1976 yazındaki minimum düzeyin altına geriledi.

TOPRAK DAHA SON BAHARDA KURUYOR

ETH Zürih'ten Dr. Dominik Schumacher, atmosferin artan sıcaklıkla birlikte su emme kapasitesinin yükseldiğini ve ilkbaharda toprakların hızla kuruduğunu ifade etti.

2026 yılındaki kuraklığın 2022'ye kıyasla iki ay daha erken başladığına dikkat çeken Schumacher, ıslak başlayan ve ardından aşırı kurak seyreden havanın yangın riskini artırdığını vurguladı.

Imperial College London'dan Dr. Mariam Zachariah ise mevcut tablonun 1,4 derecelik ısınmada yaşandığını, küresel sıcaklıkların 2,8 dereceye yükselmesi halinde bu tür şiddetli buharlaşma koşullarının oluşma ihtimalinin iki katına çıkabileceğini belirtti.

BM İklim Başkanı Simon Stiell ise kömür, petrol ve gaz kullanımının durdurulması ve yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması çağrısında bulundu.

BÖYLE KURAKLIK HİÇ YAŞANMAMIŞTI

WWA'nın Batı Avrupa'da nisan-haziran dönemini, Doğu Avrupa'da ise 15 ülkeyi kapsayan 12 aylık verileri incelediği analiz, insan kaynaklı iklim değişiminin 2026 kuraklığını şiddetlendirdiğini kanıtladı.

Haziran sonundaki sıcak dalgasının Avrupa tarihindeki en kötü dalga olduğu ve iklim krizi olmaksızın gerçekleşmesinin imkansız olduğu bildirildi.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Avrupa genelinde yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilirken, yalnızca İngiltere'de kayıp çalışma saatlerinin ekonomiye maliyetinin 1 milyar sterlini aştığı hesaplandı.

İngiltere Enerji ve İklim İstihbarat Birimi'nden Tom Lancaster ile Ulusal Kuraklık Grubu Başkanı Helen Wakeham da mevcut durumun su ve gıda güvenliğini doğrudan tehdit ettiğine dikkat çekti.