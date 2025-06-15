Sessizlik, karanlık ve durdurulamayan düşünceler... Telefonunuza ya da saate baktığınızda ise saat 03.00... Yalnız olmadığınızı bilmek belki rahatlatabilir, çünkü uyku uzmanlarına göre bu durum milyonlarca insanın yaşadığı ortak bir deneyim.

Sleepfoundation.org tarafından yapılan bir araştırmaya göre insanların yüzde 35.5'i haftada üçten fazla bu saatlerde uyanıyor. Pek çok kişi bu durumu "fazla düşünmek" veya "geçmişe takılmak" gibi nedenlerle açıklasa da uzmanlar işin asıl nedeninin nörobiyoloji ve hormonlar olduğunu söylüyor.

VÜCUT SAATİNİZ GÜN DOĞUMUNU HAZIRLIYOR

Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nde Ruh Sağlığı Merkezi Direktörü olan uyku uzmanı Greg Murray, bu alışılmadık uyanışların aslında bedensel işleyişimizin doğal bir sonucu olduğunu belirtiyor. Murray'e göre gece saat 03.00-04.00 arasında vücut önemli bir dönüşümden geçiyor:

Vücut ısısı yükselmeye başlıyor,

Melatonin (uyku hormonu) zirve yapmış oluyor,

Uyku baskısı azalıyor çünkü zaten birkaç saattir uyuyorsunuz,

Kortizol (stres hormonu) yavaş yavaş yükselerek sabaha hazırlanıyor.

Tüm bu değişimler, dışarıdan ışık girmese bile vücudun kendi sirkadiyen ritmiyle gerçekleşiyor. Yani bedeniniz, güneşin doğacağını sezerek sizi yeni güne hazırlıyor.

STRES BU DOĞAL UYANIŞLARI KRİZE DÖNÜŞTÜREBİLİYOR

Peki neden bazı insanlar bu sırada yatakta huzurlu şekilde uyumaya devam ederken, bazıları uyanıp tekrar uyuyamıyor?

Murray'e göre asıl farkı stres düzeyi belirliyor. Kortizol yükseldiğinde karaciğerden kana şeker salınıyor ve bu da vücuda ani bir enerji dalgası veriyor. Eğer zaten stresli bir dönemden geçiyorsanız bu hormon etkisi sizi uyandırmakla kalmıyor; bir tür tetikte olma haline sürüklüyor.

Bu durumda insan beyni "problem çözmeye" çalışıyor ancak gece 3'te bunu yapabilecek kaynaklardan yoksun olduğunuz için bu düşünceler sadece kaygıya dönüşüyor. Murray bunu şöyle açıklıyor:

"İnsan zihni haklı çünkü 03.00'te gerçekten de çoğu sorun çözülemez."

NE YAPMALI?

Murray bu döngüyü kırmak için gündüz saatlerinde stres yönetimi öneriyor. Özellikle Budist temelli farkındalık egzersizlerinin, gece zihinsel dağınıklığın bastırılmasında faydalı olduğunu belirtiyor.

Eğer uyandıysanız ve zihninizi durduramıyorsanız:

Yataktan kalkın,

Loş bir ışık açın,

Kısa, hafif bir şeyler okuyarak zihninizi meşgul edin.

Böylece beyniniz hem güvenli bir ortama geçtiğini hissedecek hem de yeniden uykuya geçiş için hazırlanacaktır...