Gökyüzü tutkunlarının ve bilim dünyasının nefesini tutarak beklediği yüzyılın en nadir astronomik olaylarından biri için tarih netleşti. 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek tam Güneş tutulmasında Ay, Güneş’i tam 6 dakika 23 saniye boyunca tamamen örtecek. Gündüzün bir anda gece karanlığına bürüneceği bu eşsiz doğa olayının benzeri, önümüzdeki 157 yıl boyunca bir daha karadan bu kadar geniş ve uzun süreli izlenemeyecek.

NASA’nın hassas astronomik hesaplamalarına göre tutulmanın zirve anında Güneş’in dış atmosferi olan "korona" katmanı çıplak gözle bile net şekilde seçilebilecek. Güney Avrupa’dan başlayıp Kuzey Afrika ve Orta Doğu’ya uzanacak tutulma koridoru, milyonlarca insana unutulmaz bir görsel şölen sunacak.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Tutulmanın tam karanlık yaratan gölge hattı İspanya’nın güney kıyılarından başlayarak Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır üzerinden ilerleyecek; ardından Suudi Arabistan, Yemen ve Somali yönüne doğru devam edecek. Türkiye ise bu tam tutulma güzergahının dışında kaldığı için ülkemizden tam karanlık evresi ne yazık ki izlenemeyecek.

ZİRVE NOKTASI MISIR OLACAK ANCAK 42 DERECE SICAKLIK BEKLENİYOR

Tutulmanın en uzun süreceği merkez üssü ise Mısır’ın tarihi Luksor kenti olarak öne çıkıyor. Bölgenin açık ve bulutsuz gökyüzü yapısı astronomlar için büyük avantaj sağlasa da ağustos ayındaki kavurucu çöl sıcakları gözlemcileri zorlayabilir. Meteorolojik verilere göre Luksor’da bu dönemde ortalama sıcaklık 42 dereceye kadar çıkıyor. Uzmanlar, yüksek ısının fotoğraf ve teleskop ekipmanlarında teknik aksaklıklara yol açabileceği ve çöl tozunun görüntü kalitesini düşürebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

21. YÜZYILIN EN UZUNU DEĞİL AMA EN ETKİLEYİCİSİ OLACAK

2 Ağustos 2027 tutulması süre bakımından 21. yüzyılın mutlak rekorunu kırmayacak; bu unvan hâlâ 22 Temmuz 2009’da gerçekleşen ve 6 dakika 39 saniye süren tutulmaya ait. Ancak 2009 tutulmasının büyük bölümü okyanus üzerinde gerçekleşirken, 2027 tutulması çok geniş bir kara parçasından ve yerleşim yerlerinden doğrudan gözlemlenebilmesiyle yüzyılın en dikkat çekici gökyüzü olayı olmaya aday.