Seyahat sırasında mide bulantısı yaşıyorsanız ve bir iPhone kullanıyorsanız, telefonunuzdaki az bilinen bir özellik bu sorunu hafifletmeye yardımcı olabilir.

Apple'ın "Araç Hareket İşaretleri" (Vehicle Motion Cues) adı verilen özelliği, araç hareketinden kaynaklanan mide bulantısını azaltmayı amaçlıyor. Özellik aktif edildiğinde ekranın kenarlarında hareketli noktalar beliriyor. Bu noktalar, otomobil, otobüs ya da trenin hareketine uyum sağlayarak görsel geri bildirim oluşturuyor.

BBC'nin aktardığına göre, sistem telefonun hareket sensörlerinden yararlanarak aracın hızlanma, yavaşlama ve dönüş gibi hareketlerini algılıyor. Ekrandaki hareketli noktalar da bu hareketleri takip ederek beynin gördüğü ile vücudun hissettiği hareket arasında daha uyumlu sinyaller oluşmasına yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre hareket hastalığı, beynin farklı duyularından gelen çelişkili sinyaller nedeniyle ortaya çıkıyor. İç kulaktaki denge sistemi vücudun hareket ettiğini algılarken, gözler sabit duran telefon ekranına odaklanıyor. Bu uyumsuzluk ise baş dönmesi, mide bulantısı ve bazı durumlarda kusmaya neden olabiliyor.

Araştırmacılar hareket hastalığının kesin nedenleri konusunda tam bir görüş birliğine varmış değil. Ancak en yaygın kabul gören teori, görme duyusu ile denge sisteminden gelen bilgilerin birbiriyle çelişmesinin bu rahatsızlığı tetiklediği yönünde.