Milyonlarca iPhone kullanıcısına, Apple'ın resmi App Store mağazası dışından indirdikleri uygulamaları silmeleri yönünde uyarı yapıldı. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Apple'ın bazı iOS sürümlerinde tespit edildiği öne sürülen bir güvenlik açığının, kötü amaçlı uygulamaların telefondaki diğer uygulamaların özel verilerine erişmesine imkân tanıyabileceğini bildirdi.

Uyarı, Binance'in Kuzey Kore bağlantılı bir siber saldırıda milyarlarca dolarlık kayıp yaşandığını açıklamasının ardından geldi. Şirketin söz konusu saldırıyı "tarihin en büyük siber saldırısı" olarak nitelendirdiği belirtilirken, yeni güvenlik açığının bu olaydan bağımsız olduğu vurgulandı.

Binance, iOS 26 ve iOS 27 işletim sistemlerini kullanan iPhone sahiplerini hedef alan açıklamasında, "worse_query" adı verilen güvenlik açığına dikkat çekti. Buna göre söz konusu açık, kötü amaçlı yazılımların aynı cihazdaki diğer uygulamalar tarafından saklanan hassas bilgilere gizlice ulaşmasının önünü açabilir.

Güvenlik açığının doğrudan bir kötü amaçlı yazılım olmadığı, ancak cihaza zararlı bir uygulama yüklenmesi halinde ciddi bir güvenlik riski oluşturabileceği belirtiliyor. Özellikle Apple'ın resmi App Store mağazası dışından indirilen uygulamalar, şirketin güvenlik incelemelerinden geçmediği için kullanıcıları daha büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabiliyor.

Bilgisayar korsanları özel bilgilere ulaşabilir

Binance, siber suçluların söz konusu güvenlik açığından yararlanarak kötü amaçlı yazılım bulaşmış iPhone'lardaki diğer uygulamaların verilerine erişebileceği uyarısında bulundu. Bu durum, kullanıcıların hesap bilgilerinin ele geçirilmesine, hatta kripto para cüzdanlarının boşaltılmasına kadar varan sonuçlara yol açabilir.

Şirket, uyarısını 10 Kasım Salı günü paylaştı. Açıklama, Kuzey Kore ile bağlantılı olduğu belirtilen bir siber saldırı sonucunda 6,3 milyar dolarlık kayıp yaşandığına ilişkin haberlerin ardından geldi. Ancak Binance, yeni tespit edilen güvenlik açığının bu saldırıyla bağlantılı olmadığını ve iPhone'larında kripto para saklayan kullanıcılar açısından ayrıca risk oluşturduğunu belirtti.

iPhone kullanıcıları ne yapmalı?

Binance, etkilenen iOS sürümlerini kullanan kişilere cihazlarını en son işletim sistemi güncellemesine yükseltmeleri çağrısında bulundu. Telefonunun güvenliğinin ihlal edilmiş olabileceğinden şüphelenen kripto para kullanıcılarına ise yeni bir cüzdan oluşturmaları önerildi.

Şirket, güvenlik açığının iOS 26.7.1, iOS 27.0.1 ve iOS 27.2 sürümlerini çalıştıran cihazlarda tespit edildiğini açıkladı. Taj adıyla bilinen bağımsız bir yazılım araştırmacısı, GitHub üzerinden paylaştığı kodlarda sorunun daha geniş bir kullanıcı kitlesini etkileyebileceğini öne sürdü. Araştırmacıya göre açık, iOS 26'nın 26.0 sürümünden 26.7.2 sürümüne kadar uzanan farklı versiyonlarında da bulunuyor olabilir.

Normal koşullarda Apple'ın işletim sistemi, uygulamaları birbirinden izole ederek koruyor. Bu güvenlik mekanizması sayesinde bir uygulama, diğer uygulamaların özel dosyalarına ve verilerine doğrudan erişemiyor. Ancak iddia edilen güvenlik açığının bu korumayı aşmaya imkân tanıyabileceği belirtiliyor.

Böyle bir durumda kötü amaçlı bir uygulama; telefondaki diğer uygulamalara ait özel mesajlara, fotoğraflara, belgelere ve kayıtlı giriş bilgilerine erişebilir. Siber suçluların bu verileri görüntüleyebileceği, kopyalayabileceği veya değiştirebileceği öne sürülüyor.

Kripto para cüzdanları da tehlikede olabilir

Güvenlik açığı, özellikle iPhone'larında kripto para saklayan kullanıcılar için ciddi risk taşıyor. Çünkü dijital cüzdanlarda, varlıklara erişim sağlayan kurtarma ifadeleri ve özel güvenlik anahtarları bulunabiliyor.

Bilgisayar korsanlarının bu bilgilere ulaşması halinde kullanıcıların kripto varlıklarını çalması veya cüzdanlarının kontrolünü ele geçirmesi mümkün olabilir.

Apple ise iddia edilen güvenlik açığıyla ilgili yöneltilen yorum talebine henüz yanıt vermedi.