İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin kullandığı M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda uzun süredir kapalı olan Mecidiyeköy istasyonuyla ilgili beklenen açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), aylardır devam eden onarım çalışmalarının 2026 yılının sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu. Çalışmalar nedeniyle gece metrosu seferlerine de geçici süreyle ara verildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, nisan ayında etkili olan yoğun yağışların ardından raylarda deformasyon tespit edildiğini açıkladı. Erken müdahaleyle hattaki işletmenin durdurulduğunu belirten Alpkökin, gerekli projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve uygulama sürecine geçildiğini ifade etti.

MECİDİYEKÖY İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Onarım çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü aktaran Alpkökin, ekiplerin istasyonu en kısa sürede yeniden hizmete açmak için yoğun mesai harcadığını söyledi. Planlamaya göre Mecidiyeköy istasyonunun 2026 yılının sonuna doğru yeniden yolcu kabul etmeye başlaması hedefleniyor.

TÜNELDEKİ DEFORMASYONUN NEDENİ AÇIKLANDI

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz da tünelde oluşan deformasyonun yer altı su hareketlerinden kaynaklandığını belirtti. Benzer sorunların yeniden yaşanmaması amacıyla kapsamlı bir drenaj sistemi projesi hazırlandığını kaydeden Eryılmaz, yaklaşık 60 metrelik alanda yürütülen kırım çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

GECE METROSU SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

İBB tarafından yapılan bilgilendirmede, Mecidiyeköy istasyonundaki onarım çalışmaları nedeniyle gece metrosu uygulamasına geçici süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, yolcuların ulaşımda aksama yaşamaması için İETT otobüsleriyle alternatif ulaşım hizmetinin sağlanmaya devam edeceği bildirildi.