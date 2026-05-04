İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nda yer alan Mecidiyeköy istasyonunda bakım ve onarım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre çalışmalar süresince hat, Mahmutbey ile Nurtepe istasyonları arasında hizmet vermeye devam edecek. Yolcular ise Nurtepe durağında otobüslere aktarma yaparak Mecidiyeköy’e ulaşabilecek.

Öte yandan Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı ile Mecidiyeköy–Yıldız Metro Hattı üzerindeki Mecidiyeköy istasyonunun yolcu kullanımına açık kalacağı ifade edildi. Çalışmalar boyunca alternatif ulaşım planının devrede olacağı ve sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

METRO HATTINDA SU SIZINTISI

Metro İstanbul tarafından daha önce yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştırr." ifadesine yer verilmişti.