Bireysel kredi kartı borçluluk oranlarını kontrol altına almak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Kredi kartı limitlerinin vatandaşların tespit edilen gerçek gelirleriyle uyumlu hale getirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Risk Merkezi veri setlerinin birleştirilmesi planlanıyor.

Yapılacak entegrasyon sayesinde bankalar, kart limiti tahsis ederken sadece talep edilen tutarı değil, kişinin kayıtlı gelirini ve mevcut borç yükünü doğrudan sistem üzerinden kontrol edecek.

LİMİT ARTIŞLARINDA KAYITLI GELİR ESAS ALINACAK

Yeni sistem dahilinde, kişilerin gelir seviyesinin üzerinde yüksek limitli kredi kartına sahip olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bankaların belirli dönemlerde otomatik olarak gerçekleştirdiği limit artırım uygulamaları, kullanıcının belgelenebilir ödeme gücüyle sınırlandırılacak.

Uygulamanın yasal altyapısı ve limit uyarlamalarının ne şekilde yürütüleceği hazırlanacak mevzuatla netlik kazanacak.

TAKİPTEKİ ALACAK ORANI YÜZE 2,9'A YÜKSELDİ

Merkez Bankası verilerine göre bireysel kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) büyümesinde yavaşlama kaydedilmesine rağmen, bankacılık sektörünün takibe düşme oranı artış gösterdi. Temmuz 2026 itibarıyla sektörün takibe düşme oranı yüzde 2,2 seviyesinden yüzde 2,9’a çıktı. Bu yükselişte KOBİ kredilerinin yanı sıra tüketici kredileri ve kredi kartı alacak bakiyelerindeki artış belirleyici oldu.

Ocak 2026 itibarıyla devreye alınan yeniden yapılandırma imkânlarına karşın, takipteki alacaklar için ayrılan yüksek karşılıkların finansal denge üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE'DE HANEHALKI BORCUNUN GSYH'YE ORANI

Uluslararası karşılaştırmalara göre Türkiye'de hanehalkı borçluluk oranı küresel ortalamaların altında seyrediyor. Verilere göre hanehalkı borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı 2025 yılında yüzde 10,1 olarak kaydedildi. Aynı dönemde söz konusu oran gelişmekte olan ülkelerde ortalama yüzde 45,6, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 67,8 düzeyinde gerçekleşti.