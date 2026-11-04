Real Madrid'in Racing maçında Arda Güler'in bir pozisyona yaptığı itiraz, hakem kamerası tarafından kaydedildi.

Sahada yaşanan bir pozisyonun ardından Arda Güler sarı kart bekledi ve hakem Jose Luis Munuera Montero'ya itirazda bulundu. Hakem milli futbolcuya gülerek cevap verirken o tepkiler sempati topladı ve görüntü milyonlarca kez izlendi.

İşte Arda ve hakem arasında yaşanan o diyalog:

Arda Güler: Hocam, sarı kart, sarı kart mı?

Hakem: Sakin ol Arda. Haydi Arda, haydi.