Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temek kimlik belgesi olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 2017 yılında çipli sisteme geçti. Kimlik kartını yenileyen vatandaşların dikkatini çeken detaylardan biri ise kimlik kartlarının üzerinde yazan son geçerlilik tarihi oldu.
10 YILLIK SÜRELER BU YIL DOLUYOR
2017 yılında başlayan çipli kimlik sistemine uygun yeni kimliklerin geçerlilik tarihi 18 yaş üzerindekiler için 10 yıl, 15 yaşından küçükler için ise 5 yıl olarak belirlenmişti. 2017 yılında kimlik yenileme işlemi yapan birçok vatandaşın önündeki 10 yıllık süre 2027'ye girmemizle birlikte dolmuş olacak. Milyonlarca vatandaş bu sene TC kimlik kartını yenilemek zorunda olacak.
YENİ KİMLİK KARTI ALMAK ZORUNLU
10 yıllık kullanım süresi dolan kimlik kartlarının sahiplerinin Nüfus Müdürlükleri üzerinden randevu alarak kimlik kartlarını yenilemek için başvuru yapması gerekiyor.
Başvurular ALO 199 hattı üzerinden yapılabildiği gibi randevu.nvi.gov.tr üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.
TC kimlik kartı için Nüfus Müdürlüğüne verilecek fotoğrafın belirlenen koşullara uygun şekilde çekilmiş biyometrik fotoğraf olması gerekiyor. Belgeler aynı gün vatandaşlara teslim ediliyor.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?
İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.
KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNU KİM YAPAR?
On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurması gerekmektedir.
HANGİ BİOMETRİK VERİLER ALINIR?
Kimlik kartında on beş yaşını tamamlamış kişilerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır.
KİMLİK KARTINDA KULLANILACAK OLAN FOTOĞRAFIN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR?
Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf olması gereklidir.
KİMLİK KARTINDA RENKLİ FOTOKOPİ FOTOĞRAF KULLANILABİLİR Mİ?
Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kullanılamaz.
KİMLİK KARTINDA FOTOĞRAF BULUNDURMA YAŞI KAÇTIR?
On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her
türlü telif hakkı Mega Ajans
ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas
edilemez.