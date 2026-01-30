İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde site yaşamının yaygınlaşmasıyla birlikte aidat giderleri de artış gösterdi. Özellikle lüks konut projelerinde güvenlik, temizlik, bakım ve sosyal alan giderleri nedeniyle belirlenen aidat tutarlarının, bazı bölgelerde kira bedellerine yaklaştığı görülüyor. Bu durum, vatandaşların konut tercihlerinde daha temkinli hareket etmesine yol açıyor.

117 BİN KİŞİ YÜKSEK GİDERLER NEDENİYLE TAŞINDI

2025 yılına ilişkin veriler, yalnızca İstanbul’da 117 binden fazla kişinin, yüksek kira ve aidat giderleri nedeniyle yaşadığı bölgeden taşındığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu hareketliliğin özellikle sabit gelirli hanelerde daha belirgin olduğunu ifade ediyor.

“AİDAT ARTIŞLARI ENFLASYON ÜZERİNDE OLMAYACAK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, aidat artışlarına ilişkin yaptığı yeni değerlendirmesinde, “Aidat artışlarının enflasyon oranının üzerinde olmaması gerektiğini” vurguladı.

Bakanlığın, site yönetimleri ve aidat uygulamalarına yönelik düzenlemeler üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

KİRACILARIN SORUMLU OLMADIĞI GİDERLER

Mevzuata göre kiracılar, yalnızca konutun günlük kullanımına bağlı giderlerden sorumlu tutuluyor.

Yapısal, demirbaş ve yatırım niteliği taşıyan harcamalar ise ev sahibinin yükümlülüğünde bulunuyor.

Bu kapsamda kiracıya yansıtılamayan bazı giderler şöyle sıralanıyor:

-Asansör ve bina sistemlerine yönelik büyük yenilemeler

-Çatı, dış cephe ve güçlendirme çalışmaları

-Demirbaşların tamamen değiştirilmesi

-Siteye sonradan eklenen sosyal alanlara ilişkin harcamalar

-Dava ve hukuki süreç giderleri

-Emlak vergisi ve zorunlu deprem sigortası

AİDAT KALEMLERİNİN İNCELENMESİ ÖNERİLİYOR

Uzmanlar, kiracıların aidat dökümlerini detaylı şekilde incelemesinin önemine dikkat çekiyor. Aidat içinde yer alan ve kullanım dışı kalan kalemler konusunda ev sahibiyle iletişime geçilmesi, olası anlaşmazlıkların önüne geçebiliyor.

BİLİNÇLİ HAREKET ETMEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Uzman değerlendirmelerine göre, kiracı ve ev sahiplerinin mevzuata uygun hareket etmesi, artan aidat tartışmalarının daha sağlıklı bir zeminde ele alınmasını sağlıyor.