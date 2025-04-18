Son dönemlerde sosyal medya, ilan siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan “IBAN kiralama” teklifleri, özellikle maddi zorluk yaşayan kiracıları hedef alıyor.

Dolandırıcılar, banka hesabını belirli bir ücret karşılığında kullanmak istediklerini söyleyerek “hiçbir riski yok” iddiasıyla vatandaşları kandırıyor. Ancak uzmanlar, bu tekliflerin göründüğü kadar masum olmadığını ve ciddi sonuçlara yol açabileceğini söylüyor.

Uzmanlara göre, bir banka hesabının başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda tüm sorumluluk yasal olarak hesap sahibine aittir.

Hesap sahibinin bu işlemlerden haberdar olmaması da onu sorumluluktan kurtarmıyor. Çünkü banka sistemi, her hareketi sahibinin bilgisi dâhilinde yapılmış kabul ediyor. Bu da kişi hakkında adli soruşturma açılmasına neden olabiliyor. Maddi kayıpların yanında sicil bozulması, ceza davası ve hapis cezaları gibi ağır sonuçlar doğurabiliyor.

IBAN'INIZI KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN

Ekonomik sıkışıklık, insanları zaman zaman kısa vadeli çözümlere yöneltebiliyor. Ancak uzmanlara göre, banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılması, sadece “kazanç kapısı” değil, aynı zamanda bir tuzaktır.

Bankanıza ait hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi ya da IBAN numaranızı kimseyle paylaşmayın. Unutmayın, hesabınızda yapılan her işlemden siz sorumlu tutulabilirsiniz. Özellikle sosyal medyada paylaşılan kolay para vaatlerine karşı temkinli olun.