Polonya merkezli Onet yayın organında yer alan ve DataGenetics platformunun kurucusu Nick Berry tarafından gerçekleştirilen araştırmada 3,4 milyon PIN kodu analiz edildi. İnceleme sonuçları, kullanıcıların %27'sinin son derece kısıtlı bir şifre havuzuna yöneldiğini gösterdi.
ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN TEMEL BULGULAR ŞUNLARDIR:
En çok kullanılan üç PIN: "1234", "1111" ve "0000" kombinasyonları, incelenen tüm şifre veritabanının yaklaşık %19'unu oluşturuyor.
Doğum yılı tercihi: En yaygın 50 dört haneli PIN'in 30 tanesi "19" veya "20" sayılarıyla başlıyor. Bu durum, şifre belirlerken doğum yıllarının sıklıkla tercih edildiğini gösteriyor.
Çevrim içi veri riski: Yaş veya doğum günü bilgilerini sosyal mecralarda açık şekilde paylaşan kişilerin şifreleri, basit tahmin yöntemleriyle kısa sürede çözülebiliyor.
EN SIK TERCİH EDİLEN 20 PIN KODU
Sistem genelinde en çok karşılaşılan ve güvenlik riski taşıyan ilk 20 şifre sırasıyla şu şekildedir:
1234
0000
7777
2000
2222
9999
5555
1122
8888
2001
1111
1212
1004
4444
6969
3333
6666
1313
4321
1010
TAHMİN EDİLMESİ EN ZOR 20 PIN KODU
Analiz verilerine göre istatistiksel olarak en az tercih edilen ve tahmin edilme ihtimali en düşük olan 20 kombinasyon ise şu şekilde sıralanıyor:
8557
8438
9539
7063
6827
0859
6793
0738
6835
8093
9047
0439
8196
6093
7394
9480
8398
7637
9629
8068
GÜVENLİ PIN KODU OLUŞTURMA ADIMLARI
Bankalar ve siber güvenlik uzmanları, hesap ile cihaz güvenliğini artırmak için şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:
Kişisel Verilerden Kaçınma: Doğum tarihi, evlilik yıl dönümü veya telefon numarasının son haneleri gibi kişisel bilgiler PIN olarak belirlenmemelidir.
Desen ve Sıralama Kullanmama: Ardışık sayılar (1234, 4321) ve tekrar eden rakamlar (1111, 2222) tercih edilmemelidir.
Farklı Cihazlarda Özgün Şifre: Aynı PIN kodu banka kartları, mobil telefonlar ve kasalar gibi farklı alanlarda ortak kullanılmamalıdır.
Otomatik Atanan Kodlar: Bankaların sistem tarafından rastgele ürettiği varsayılan kodların, kullanıcıların kendi oluşturduğu basit şifrelere kıyasla daha yüksek güvenlik sağladığı ifade edilmektedir.