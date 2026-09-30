Polonya merkezli Onet yayın organında yer alan ve DataGenetics platformunun kurucusu Nick Berry tarafından gerçekleştirilen araştırmada 3,4 milyon PIN kodu analiz edildi. İnceleme sonuçları, kullanıcıların %27'sinin son derece kısıtlı bir şifre havuzuna yöneldiğini gösterdi.

ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN TEMEL BULGULAR ŞUNLARDIR:

En çok kullanılan üç PIN: "1234", "1111" ve "0000" kombinasyonları, incelenen tüm şifre veritabanının yaklaşık %19'unu oluşturuyor.

Doğum yılı tercihi: En yaygın 50 dört haneli PIN'in 30 tanesi "19" veya "20" sayılarıyla başlıyor. Bu durum, şifre belirlerken doğum yıllarının sıklıkla tercih edildiğini gösteriyor.

Çevrim içi veri riski: Yaş veya doğum günü bilgilerini sosyal mecralarda açık şekilde paylaşan kişilerin şifreleri, basit tahmin yöntemleriyle kısa sürede çözülebiliyor.

EN SIK TERCİH EDİLEN 20 PIN KODU

Sistem genelinde en çok karşılaşılan ve güvenlik riski taşıyan ilk 20 şifre sırasıyla şu şekildedir:

1234

0000

7777

2000

2222

9999

5555

1122

8888

2001

1111

1212

1004

4444

6969

3333

6666

1313

4321

1010

TAHMİN EDİLMESİ EN ZOR 20 PIN KODU

Analiz verilerine göre istatistiksel olarak en az tercih edilen ve tahmin edilme ihtimali en düşük olan 20 kombinasyon ise şu şekilde sıralanıyor:

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093

9047

0439

8196

6093

7394

9480

8398

7637

9629

8068

GÜVENLİ PIN KODU OLUŞTURMA ADIMLARI

Bankalar ve siber güvenlik uzmanları, hesap ile cihaz güvenliğini artırmak için şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:

Kişisel Verilerden Kaçınma: Doğum tarihi, evlilik yıl dönümü veya telefon numarasının son haneleri gibi kişisel bilgiler PIN olarak belirlenmemelidir.

Desen ve Sıralama Kullanmama: Ardışık sayılar (1234, 4321) ve tekrar eden rakamlar (1111, 2222) tercih edilmemelidir.

Farklı Cihazlarda Özgün Şifre: Aynı PIN kodu banka kartları, mobil telefonlar ve kasalar gibi farklı alanlarda ortak kullanılmamalıdır.

Otomatik Atanan Kodlar: Bankaların sistem tarafından rastgele ürettiği varsayılan kodların, kullanıcıların kendi oluşturduğu basit şifrelere kıyasla daha yüksek güvenlik sağladığı ifade edilmektedir.