Oyun dünyasının vazgeçilmezlerinden olan ve dünyanın en çok satan oyun serisi unvanını elinde bulunduran GTA serisinin son oyunu GTA 6 hakkında ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Ortaya atılan soru GTA6'nın sadece bir oyun olmaktan çıkıp bir üretim platformuna dönüşebilip dönüşemeyeceği olmuştu. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar ise bu ihtimali ciddi şekilde güçlendirdi.

GTA 6 OYUNCULARINA PARA KAZANDIRABİLİR

Sosyal platformlarda ortaya atılan iddialara göre Rockstar Games, GTA 6 ile birlikte Roblox benzeri bir kullanıcı içerik sistemini hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu sistemde oyuncular yalnızca oyunu oynamakla kalmayacaklar. Ayrıca kendi haritaları, deneyimleri ve görevlerini oluşturabilecekler. İddianın asıl önemli noktası ise bu içeriklerin popüler hale gelmesinin gerçek para kazanma fırsatını ortaya çıkaracağı. İçerik üretimlerinin ulaştığı popülerlik seviyesi ele alındığında bu modelin nasıl bir potansiyele sahip olduğu gözler önüne seriliyor.

'BU OYUN MİLYONERLER ÇIKARACAK'

Konuya dair iddiayı ortaya atan HipHopGamer isimli kullanıcı sistemin etkisini kısa ve etkili şekilde anlattı. 'Bu oyun milyonerler çıkaracak.' diyen kullanıcının sözlerinin bir kanıt olup olmadığı bilinmezken sektörün geldiği nokta düşünüldüğünde imkansız da denemiyor. Özellikle GTA 5 döneminde RP sunucularının ulaştığı popülerlik ve içerik üreticilerinin kazançları hesaba katıldığında bir üst modelin her an yayınlanması mantıklı görünen bir durum.

Take-Two Interactive bünyesinde bir firma olan Rockstar Games'in 2023 yılı içerisinde FiveM ve RedM gibi ekipleri satın alması da iddiaları güçlendiren başka bir detay. Bu hamle ile oyunda daha gelişmiş rol yapma sistemleri ve oyuncu odaklı içeriklerin merkezde olacağı yorumları da güçlendi. GTA Online'ın yeni versiyonu alıştığımızdan çok daha farklı şekilde gelebilir.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Konuya dair ortaya atıla iddialara rağmen henüz bir resmi doğrulama gelmiş değil. Ancak oyun sektörüne bakıldığında oyunların artık sadece oynanan değil aynı zamanda platform benzeri yapılara dönüşen sistemler olduğu açık şekilde görülüyor.

Eğer GTA 6 da bu modeli gerçek biçimde benimser ve üzerinde çalışırsa oyun sektöründe satış rekorları kırmakla kalmaz, kendine ait bir ekonomi düzeni bile belirleyebilir.