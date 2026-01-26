2008 yapımı Alacakaranlık filminde ana karakter Bella Swan ve babası Charlie Swan’ın ikametgahı olarak kullanılan konut, dünya çapındaki yoğun konaklama talebiyle dikkat çekiyor.

2 YILLIK YOĞUN KİRALAMA TRAFİĞİ VAR

Resmi adı "Twilight Swan House" olan ve Oregon eyaletinin Saint Helens şehrinde bulunan mülk, 2018 yılından bu yana kısa süreli kiralama platformu Airbnb üzerinden hizmet veriyor.

Konutun rezervasyon takvimi, sistemin izin verdiği en uzak tarihe kadar dolu görünmektedir. Kullanıcı talepleri nedeniyle, yeni açılan tarihler genellikle dakikalar içinde tükeniyor. Sosyal medya ve turizm verilerine yansıyan bilgilere göre, konaklama yapmak isteyen ziyaretçilerin yaklaşık 2 yıllık bir yoğunluk grafiğiyle karşılaştığı belirtildi.

Evin mevcut sahipleri, iç mekanı film setindeki dekorasyona sadık kalarak mobilyalar, duvar kağıtları ve renk paleti gibi hiçbir ayrıntıyı değiştirmedi. Gecelik fiyatı yaklaşık 450 dolar yaklaşık 19 bin lira civarında ve genellikle en az 2 gece konaklama şartı aranıyor.

HALA POPÜLER KÜLTÜRÜN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN BİRİ

Film çekimlerinin üzerinden 15 yıldan fazla süre geçmesine rağmen, mülk popüler kültür turizminin önemli bir noktası olmayı sürdürüyor. Saint Helens yerel yönetimi ve turizm kaynakları, evin bulunduğu sokağın hala yoğun ziyaretçi trafiğine maruz kaldığını rapor etti.