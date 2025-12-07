Genel Sağlık Sigortası primlerinde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz hafta Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla GSS prim oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, primlerini kendi ödeyen vatandaşlar artık güncellenen yeni tutarlar üzerinden ödeme yapacak. Gelir testinde gerekli şartları sağlayanlar ise prim yükümlülüğünden tamamen muaf tutulacak.

Daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden hesaplanan prim oranı yeni kararla yüzde 6’ya çıkarıldı. Böylece aylık GSS primi 780,17 liradan 1.560,33 liraya yükseldi. Yeni tutarlar 1 Aralık 2025 itibarıyla geçerli olacak. Primler 1 Ocak 2026’dan itibaren ise asgari ücret artışına göre yeniden güncellenecek.

KAZANCI SINIRIN ALTINDA KALAN PRİM ÖDEMEYECEK

Düzenlemeyle birlikte gelir testinin önemi daha da arttı. Hane içi kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında kalıyorsa primler devlet tarafından karşılanıyor. 2025 yılı için bu sınır 866,85 lira olarak belirlendi. Asgari ücret arttıkça bu limit de otomatik olarak yükselecek.

GELİR TESTİNİ GECİKTİREN BORÇLA KARŞILAŞABİLİR

Gelir testi, prim borcu oluşmaması için zamanında yaptırılması gereken bir adım. SGK’dan gelen tescil bildiriminin ardından bir ay içinde başvuru yapanlar, gelirleri uygunsa prim ödemekten tamamen muaf oluyor. Ancak test geç yapılırsa başvuru tarihine kadar biriken prim borcu tahsil ediliyor.

Hanelerin gelirinde değişiklik olduğunda yeniden başvuru yapılabiliyor. Örneğin dört kişilik bir ailede çalışanlardan biri işini kaybederse gelir sınırın altına düşebilir ve böylece ailede 25 yaşını aşmış erkek çocuk için GSS ödeme zorunluluğu ortadan kalkabilir.

GELİR TESTİNE KİMLER DAHİL EDİLİYOR

Gelir testi yapılırken aynı evde yaşayan herkesin geliri dikkate alınıyor. Bunlar arasında eş, evli olmayan çocuklar, anneanne babaanne dede ve eğitim sebebiyle evden ayrı yaşayan 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar yer alıyor.

Yeni düzenleme milyonlarca kişinin gelir testine başvurmasını zorunlu hale getirirken düşük gelire sahip vatandaşlar için önemli bir yükün devlet tarafından karşılanmasının da yolunu açıyor.