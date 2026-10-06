Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde bir masa tenisi takımı ürünü incelemeye alındı.

Yapılan testlerde ürünün kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) tayini testlerinden olumsuz sonuç aldığı belirlendi. Bunun üzerine ürünün tüketiciler açısından kimyasal risk oluşturduğu tespit edildi.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Bakanlık, söz konusu ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması yönünde karar uyguladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunmasına yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerinin sürdürüleceği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyeceği vurgulanarak, “Tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.