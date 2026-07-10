Pek çoğumuz hayatımız boyunca farklı sebeplerle birden fazla bankayla çalışıyor maaş hesabı, vadeli hesap ya da ek hesaplar açıyoruz. Belirli bir zaman geçtikçe bu hesapların varlığını unutabiliyoruz. Küresel çapta büyük yankı uyandıran bu durum, hesap sahiplerinin paralarını tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

BBC'nin Morning Live programında konuşan finans uzmanı Laura Pomfret, emeklilik fonları ve yatırımlar da dahil olmak üzere sahipsiz hesaplarda önemli miktarda varlığın kalmış olabileceğini ve bu birikimlerin zaman aşımına uğramadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.

Pomfret’in paylaştığı bu uyarılar, aslında dünya genelinde ve Türkiye’de de pek çok kişiyi doğrudan ilgilendiren büyük bir finansal ihmali gözler önüne seriyor.

BİRİKİMLER HESAPLARDA NEDEN UNUTULUYOR?

Uzmanlara göre bir hesabın ve içindeki paranın izini kaybetmek sandığımızdan çok daha kolay. Finansal olarak pasif duruma düşen hesapların arkasında genellikle şu gerekçeler yatıyor:

İletişim bilgilerinin değişmesi: Ev taşıdıktan sonra bankadaki adres ve telefon bilgilerini güncellemeyi unutmak.

Eski dijital kimlikler: Banka bildirimlerinin gönderildiği eski e-posta adreslerinin artık kullanılmaması.

Gizli birikimler: Vefat eden yakınların ardında bıraktığı ve aile üyelerinin hiçbir şekilde haberdar olmadığı hesaplar.

TÜRKİYE'DE 10 YIL DETAYINA DİKKAT

Unutulan hesaplar sadece birer pasif kayıt olarak kalmıyor; belirli bir süre aranmayan paralar yasal olarak el değiştiriyor.

Finans uzmanı Laura Pomfret İngiltere'de bu sürenin 15 yıl olduğunu belirtirken, Türkiye'deki yasal mevzuata göre bankalarda 10 yıl boyunca hiçbir işlem görmeyen her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor.

Zaman aşımına uğrayan bu birikimler yasal olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor. Bu yüzden süre dolmadan hareket geçmek önem taşıyor.

GEÇMİŞTEKİ PARALARINIZI NASIL GERİ ALABİLİRSİNİZ?

Geçmişte kıyıda köşede bir paranız kaldığından şüpheleniyorsanız veya e-devlet üzerinden adınıza açılmış pasif hesapları kontrol etmek istiyorsanız izlemeniz gereken adımlar oldukça basit:

Şubeden doğrudan sorgulama: Geçmişte çalıştığınızı hatırladığınız bir banka varsa, hesap numaranızı bilmeseniz bile kimliğinizle şubeye giderek adınıza kayıtlı hesapları sorgulatabilirsiniz.

Ücretsiz çevrimiçi platformlar: İngiltere'de bu işlem için My Lost Account gibi resmi platformlar hizmet verirken; ülkemizde de vatandaşlar E-Devlet (türkiye.gov.tr) platformu üzerinden "Banka Hesap Hatları Sorgulama" menüsünü kullanarak veya TMSF'nin zaman aşımı listelerini kontrol ederek adlarına unutulmuş bir para olup olmadığını kolayca öğrenebiliyor.

Finansal farkındalığın en az olduğu alanlardan biri de vefat eden akrabaların mali durumlarıdır.

Hayatını kaybeden kişilerin gizli kalmış hesaplarını ve birikimlerini bulmak için de hukuki çözümler mevcut. Varisler, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) ile birlikte ilgili kurumlara başvurduğunda ya da merkezi sistem sorgulamalarıyla tüm bankalardaki bakiye durumunu taratabiliyor. Böylece aile mirası olan birikimlerin sonsuza dek kaybolmasının önüne geçiliyor.