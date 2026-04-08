Elektrikli süpürgeyi hızlı ve rastgele hareketlerle ileri-geri itmek, temizliğin en büyük düşmanı olabilir. Melbourne merkezli profesyonel temizlik grubunun paylaştığı "W tekniği", halıların neden tam olarak temizlenmediğini gözler önüne sererken; sosyal medyada milyonlarca kullanıcıyı "yıllardır yanlış yapıyormuşuz" itirafında birleştirdi.

Ev temizliğinin en temel aşaması olan elektrikli süpürge kullanımı, aslında sanıldığından çok daha fazla teknik bilgi gerektiriyor.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde faaliyet gösteren profesyonel temizlik ekibi "THE BIG CLEAN", TikTok üzerinden yayınladıkları uygulamalı rehberle, hızlı süpürme alışkanlığının tozları sadece yerinden oynattığını kanıtladı.

HIZ DEĞİL, "W" DESENİ KAZANDIRIYOR

Çoğu insan, süpürme işlemini vakit kazanmak adına hızlı ve gelişi güzel hareketlerle gerçekleştiriyor. Ancak profesyonellerin önerdiği yöntem çok daha sistematik: Süpürgeyi düz bir hatta ileri itmek, ardından hafif bir açıyla geri çekerken bir önceki geçişin üzerinden tekrar geçmek. Ortaya çıkan "W" şeklindeki emme deseni, halının her noktasının en az iki kez derinlemesine temizlenmesini sağlıyor.

Uzmanlar, süpürme işleminin bir hız yarışı değil, bir detay sanatı olduğunu vurguluyor. Nesilden nesile aktarılan bu teknik, motor gücü ne kadar yüksek olursa olsun, aceleci hareketlerin emiş performansını yarı yarıya düşürdüğüne dikkat çekiyor. Bazı kullanıcılar bu yöntemi saç düzleştirmeye benzeterek, "Ne kadar yavaş hareket ederseniz, sonuç o kadar kusursuz oluyor" yorumunda bulundu.

30 YILLIK ALIŞKANLIKLAR SORGULANIYOR

Videonun yayınlanmasının ardından gelen binlerce yorum, temizlik rutinlerindeki eksikliği ortaya koydu. Onlarca yıl aynı yöntemi kullandığını belirten izleyiciler, yavaşlamanın yarattığı farkı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ekibin ciddiyetle ve saygılı bir dille sunduğu bu basit tavsiye, evde geçirilen vaktin arttığı bu dönemde temizlik standartlarını yeniden tanımlıyor.