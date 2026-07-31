Sosyal medyada paylaşılan ve olası İstanbul depremini konu alan yapay zeka destekli bir simülasyon videosu kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Videoda özellikle İstanbul'da büyük bir tsunami oluştuğu yönündeki sahneler dikkat çekerken, içerik birçok platformda yeniden paylaşılmaya başladı.

Korkunç görüntüler gündem oldu

Yapay zekâ ile hazırlanan simülasyonda, olası İstanbul depreminin ardından Marmara Denizi'nde dev tsunami dalgalarının oluştuğu ve kıyı şeridini etkilediği senaryoya yer verildi. Kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, videodaki tsunami sahnelerinin bilimsel gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı da tartışma konusu oldu.

Tsunami senaryosuna itiraz

Yüksek Jeoloji Mühendisi Beytullah Saraç, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Saraç, videonun bilimsel bir senaryoyu yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada İstanbul için tsunami senaryosu şeklinde bir video dolaşıyor. Muhtemelen bir film için yapılmış. Bilimle alakası olmadığı kesin."

"Marmara Denizi açık deniz değil"

Beytullah Saraç, paylaşımının devamında Marmara Denizi'nin yapısına dikkat çekerek videodaki sahnelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Uzman isim açıklamasında, "Marmara Denizi açık deniz değil. Öyle köprüleri yıkacak yükseklikte veya şehri yutacak şekilde dalga yapacak tsunami olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası tsunami riski bilimsel olarak nasıl değerlendiriliyor?

Uzmanlara göre Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek büyük bir deprem sonrasında yerel ölçekte tsunami dalgaları oluşması ihtimali tamamen dışlanmıyor. Ancak bu dalgaların etkisi; depremin meydana geldiği fayın kırılma biçimi, deniz tabanındaki hareket ve kıyı yapısı gibi birçok etkene bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan, köprüleri yıkan veya tüm şehri sular altında bırakan dev tsunami senaryolarının, bilimsel değerlendirmelerle birebir örtüştüğü söylenemiyor.