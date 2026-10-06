Birleşik Krallık'ta çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillerin satışına yönelik kapsamlı bir yasak uygulanacak. Ülkenin dört bölgesinde farklı tarihlerde yürürlüğe girecek düzenlemeyle, günlük yaşamda yaygın kullanılan çok sayıda ıslak mendil ürününün satışına son verilecek.

KANALİZASYONLARDA TIKANIKLIKLARA NEDEN OLUYOR

Düzenlemenin temel amaçları arasında kanalizasyon sistemlerindeki tıkanıklıkların ve su kaynaklarına karışan plastik atıkların azaltılması bulunuyor. Plastik içeren ıslak mendiller, tuvalet kağıdının aksine suda kolayca parçalanmadığı için kanalizasyon hatlarında birikebiliyor.

Mendillerin yağ ve diğer atıklarla birleşmesi sonucu oluşan büyük kütleler, kanalizasyon hatlarında tıkanıklıklara neden olurken taşkın riskini de artırabiliyor.

YASAK İÇİN TARİHLER BELİRLENDİ

Yeni düzenleme; bebek ve çocuk bakım ürünlerinin yanı sıra makyaj temizleme mendilleri, antibakteriyel el mendilleri, kişisel hijyen ürünleri, ev ve yüzey temizleme mendilleri ile tek kullanımlık ıslak paspasları kapsayacak.

Plastik içeren söz konusu ürünlerin belirlenen tarihlerden itibaren satılması ve tedarik edilmesi yasaklanacak. Uygulamanın ilk olarak Galler'de 18 Aralık 2026'da başlaması planlanırken, Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya'da da farklı tarihlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

PLASTİKSİZ ÜRÜNLER SATILABİLECEK

Yasak, tüm ıslak mendilleri kapsamayacak. Bambu ve çeşitli bitki lifleri gibi biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden üretilen plastik içermeyen mendillerin satışına izin verilecek.

Profesyonel tıbbi tedavi, endüstriyel üretim ve laboratuvar çalışmaları gibi belirli alanlarda ise plastik içeren mendiller için istisnalar uygulanacak. Eczaneler de belirli sağlık ihtiyaçları bulunan kişilere bu ürünleri temin edebilecek.

BAŞKA ÜLKELERDE DE DÜZENLEMELER VAR

Avrupa Birliği ülkelerinde bu ürünlere yönelik çeşitli kurallar uygulanırken, plastik içeren mendillerde tüketiciyi bilgilendiren özel işaretlemeler zorunlu tutuluyor. Fransa ve İrlanda'da da benzer çevre düzenlemeleri bulunuyor.