İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı için önemli bir karar alındı. Şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlayan ve özellikle İstanbul Havalimanı'na hızlı erişim sunan metro hattında seferler geçici olarak durdurulacak.

13-19 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA SEFERLER YAPILMAYACAK

Edinilen bilgilere göre, Gayrettepe–Halkalı Metro Hattı'nda TCDD tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 13 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında metro seferlerine ara verilecek. Bu süreçte hattı kullanmayı planlayan yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmesi gerekiyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

M11 hattının hizmet vermeyeceği bir haftalık süre boyunca İstanbul Havalimanı'na ulaşım özel halk otobüsleri, İETT seferleri, taksiler ve özel araçlar aracılığıyla sağlanabilecek.

MİLYONLARCA VATANDAŞ KULLANILIYOR

İstanbul'un yoğun trafik yükünü hafifleten metro hatları arasında yer alan M11, Avrupa Yakası'ndaki önemli aktarma noktalarını birbirine bağlıyor. Gayrettepe'den başlayan hat, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz ve Göktürk gibi önemli duraklardan geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşıyor. Hat ayrıca Arnavutköy yönüne de kesintisiz ulaşım imkanı sunuyor.

2026 M11 GAYRETTEPE–İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI

• Gayrettepe İstasyonu

• Kağıthane İstasyonu

• Hasdal İstasyonu

• Kemerburgaz İstasyonu

• Göktürk İstasyonu

• İhsaniye İstasyonu

• İstanbul Havalimanı İstasyonu

• Kargo Terminali İstasyonu