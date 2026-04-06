Samsung, uzun yıllardır Galaxy cihazlarında varsayılan olarak sunduğu Samsung Mesajlar uygulamasını Temmuz 2026 itibarıyla tamamen kapatacağını resmen duyurdu. Şirket tarafından yayımlanan hizmet sonlandırma bildirisinde, uygulamanın devre dışı kalmasıyla birlikte tüm kullanıcılara varsayılan seçenek olarak Google Mesajlar’a geçiş yapmaları önerildi.

Bu stratejik hamle ile kullanıcılar, Gemini destekli üretken yapay zeka özelliklerinden yararlanarak sohbet içerisinde fotoğrafları yeniden düzenleme ve gelişmiş asistan hizmetlerinden faydalanabilecek.

Özellikle RCS desteği sayesinde yüksek kaliteli medya gönderimi ve cihazlar arası gerçek zamanlı senkronizasyon gibi modern imkanlar sunan Google Mesajlar, aynı zamanda yapay zeka destekli spam engelleme özellikleriyle de güvenliği artırmayı hedefliyor.

GEÇİŞ SÜRECİ SONA ERİYOR

Samsung'un son birkaç yıldır Galaxy Z Fold 6 ve S25 serisi gibi yeni modellerinde bu uygulamayı ön yüklü sunmayarak başlattığı kademeli geçiş süreci, böylelikle nihai aşamasına ulaşmış olacak.

GOOGLE ALTYAPISINA GEÇECEK

Eski modelleri kullanan ve cihazları Android 11 veya daha düşük sürümlerde kalan kullanıcılar, uyumluluk gereği bir süre daha mevcut uygulamayı kullanmaya devam edebilecek olsa da Samsung, kesin kapanış tarihine dair bilgilendirmelerin uygulama içinden yapılacağını vurguladı.

Galaxy Store üzerinden hala erişilebilir olan uygulamanın temmuz ayındaki vedasıyla birlikte, Android ekosistemindeki mesajlaşma deneyimi tamamen Google’ın altyapısı etrafında birleşmiş olacak.