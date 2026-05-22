

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, tahmini 6 aylık enflasyon oranı %18,59 olarak netleşti.

Temmuz 2026 tarihinde maaşlar ve sosyal yardımların bu veri doğrultusunda değişeceğini belirten SGK uzmanı Emin Yılmaz, Mayıs ayına ait anket vasıtasıyla altı aylık veriler hakkında şu hesaplamaları paylaştı:

Ocak Ayı: Aylık %4,84 — Bir Önceki Yıl Sonuna Göre %4,84

Şubat Ayı: Aylık %2,96 — Bir Önceki Yıl Sonuna Göre %7,95

Mart Ayı: Aylık %2,18 — Bir Önceki Yıl Sonuna Göre %10,04

Nisan Ayı: Aylık %4,18 — Bir Önceki Yıl Sonuna Göre %14,64

Mayıs Ayı (Tahmini): Aylık %1,89 — Bir Önceki Yıl Sonuna Göre %16,81

Haziran Ayı (Tahmini): Aylık %1,52 — Bir Önceki Yıl Sonuna Göre %18,59

Not: Mayıs verisi kesinleşmemiş olup, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi baz alınmıştır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ TAHMİN

"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu üzerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon üzerinden maaş farkı aldığını belirten Emin Yılmaz TGRT Haber'de şu açıklamayı yaptı:

"SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yaşanılan enflasyon üzerinden maaş farklarını almaktadır. Emekli maaşı kök aylık üzerinden değerlendirilmektedir. Yani sizin çalışma hayatınız boyunca kesilen uzun vadeli sigortalar vasıtasıyla bağlanan gerçek aylığınızı temsil etmektedir. Maaş bağlanırken belli bir rakamın altında kalırsanız, Hazine destekli olarak maaşınız belli bir rakama tamamlanmaktadır. Buna da taban aylık demekteyiz.

Hükümet kanadının, en düşük aylığı son dönemlerde yasa çıkararak enflasyondan etkilenmemesi için yükselttiğini biliyoruz. Temmuz dönemi içinde kök aylığı ek ödeme dahil 17.494 TL’nin altında olan emeklilerimiz için yine enflasyon oranında artış yapılacağını düşünmekteyim. Şu an 20.000 TL olan en düşük aylığın 23.718 TL’ye çıkarılacağını düşünüyorum. Tabii bunun için yasal düzenleme gerektiğinin altını çizmek isterim" dedi.

MEVCUT MAAŞLARA GÖRE TAHMİNİ TEMMUZ MAAŞLARI:

20.000 TL mevcut maaş alanlar: 3.718 TL tahmini fark ile 23.718 TL

25.000 TL mevcut maaş alanlar: 4.647 TL tahmini fark ile 29.647 TL

30.000 TL mevcut maaş alanlar: 5.577 TL tahmini fark ile 35.577 TL

35.000 TL mevcut maaş alanlar: 6.506 TL tahmini fark ile 41.506 TL

40.000 TL mevcut maaş alanlar: 7.436 TL tahmini fark ile 47.436 TL

Not: En düşük emekli maaşı olan 20.000 TL artışı için yasal düzenleme gereklidir.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE HESAP DEĞİŞTİ

Memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplama sisteminin farklı olduğunu aktaran Emin Yılmaz, aktüeryal hesaplama detaylarını şu ifadelerle açıkladı:

"Memur ve memur emeklilerimizde de yaşanılan enflasyonun üzerine toplu sözleşme parametreleriyle oluşan aktüeryal bir hesaplama sistemi vardır. Tahmini altı aylık enflasyon %18,59 olarak belirlenirse, sekizinci dönem toplu sözleşmede 2026 I. dönem için verilen %11’lik rakam peşin alındığından dolayı bu oran soyutlandığında %6,84 enflasyon farkına ilave olarak 2026 II. dönem için %7’lik toplu sözleşme artışıyla toplam oran %14,32 olarak belirlenecektir" dedi.

TAHMİNLER DOĞRULTUSUNDA YENİ MAAŞ LİSTESİ:

Memur emeklisi (en düşük): Şu anki güncel maaş 27.772 TL — 3.977 TL tahmini fark ile Temmuz maaşı tahmini 31.749 TL

Memur (bekâr): Şu anki güncel maaş 58.305 TL — 8.349 TL tahmini fark ile Temmuz maaşı tahmini 66.654 TL

Memur (evli): Şu anki güncel maaş 61.890 TL — 8.862 TL tahmini fark ile Temmuz maaşı tahmini 70.752 TL

EŞİTLEME FORMÜLÜ VEYA REFAH PAYI GELECEK Mİ?

İki kesim arasındaki 4,20 puanlık farka dikkat çeken Emin Yılmaz, ekonomi yönetiminin mevcut politikaları doğrultusunda beklentisini şu sözlerle paylaştı:

"Memur ve memur emeklilerimizin toplu sözleşme farkının %14,32, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize ise yaşanılan enflasyon doğrultusunda %18,59 çıkacağını tahmin ediyorum.

İki kesim arasında 4,20 puanlık bir fark oluşacaktır. Unutulmaması gereken nokta, bir önceki dönemde memur ve memur emeklilerinin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha fazla maaş farkı almış olmasıdır. Bu dönem ise tam tersi olacaktır.

Hükümetin ekonomi ekibinin sıkı para politikasına devam ederek bu dönem için eşitleme formülü veya ekstra bir fark yansıtmayacağını düşünüyorum" dedi.

SOSYAL YARDIMLAR VE KIDEM TAZMİNATI DA GÜNCELLENİYOR

Enflasyon rakamlarının yalnızca emekli ve memurları değil, tüm sivil hayatı etkilediğini vurgulayan Emin Yılmaz, %14,32'lik tahmini memur maaş katsayısına bağlı olarak değişecek sosyal ödemeleri şu şekilde sıraladı:

"Enflasyon rakamları sadece emeklilerimizi ve memurlarımızı ilgilendirmiyor. Dolaylı olarak hem çalışanları hem de sivil hayattaki vatandaşlarımızı ilgilendmektedir. Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi baz alındığında, tahmini olarak %14,32 memur maaş katsayısına bağlı parametreler bulunmaktadır. Bu doğrultuda sosyal yardımların da değişeceğini söyleyebiliriz" dedi.

TEMMUZ SONRASI TAHMİNİ ÖDEME TUTARLARI:

Kıdem tazminatı (tavan): Güncel ödenen 64.948 TL — Temmuz sonrası tahmini ödenecek olan 74.248 TL

Bedelli askerlik ücreti: Güncel ödenen 416.361 TL — Temmuz sonrası tahmini ödenecek olan 475.983 TL

65 yaş aylığı: Güncel ödenen 6.393 TL — Temmuz sonrası tahmini ödenecek olan 7.308 TL

Engelli aylığı (%40-69): Güncel ödenen 5.103 TL — Temmuz sonrası tahmini ödenecek olan 5.834 TL

Engelli aylığı (%70 ve üstü): Güncel ödenen 7.655 TL — Temmuz sonrası tahmini ödenecek olan 8.751 TL

18 yaş altı %40 üzeri engelli yakını yardımı: Güncel ödenen 5.103 TL — Temmuz sonrası tahmini ödenecek olan 5.833 TL

Evde bakım parası: Güncel ödenen 13.878 TL — Temmuz sonrası tahmini ödenecek olan 15.865 TL

Aile destek programı: Güncel ödenen 850 TL – 1.250 TL — Temmuz sonrası tahmini ödenecek olan 971 TL – 1.429 TL

Nihai rakamlar, altı aylık enflasyon oranlarına bağlı memur maaş katsayısı kesin olarak belli olduğunda netlik kazanacak.