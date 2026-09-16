Apple’ın merakla beklenen yeni işletim sistemi sürümü iOS 27’nin dünya genelinde indirilmeye sunulmasıyla birlikte, milyonlarca iPhone kullanıcısını yakından ilgilendiren önemli bir detay ortaya çıktı. Çok daha akıllı bir Siri, "Liquid Glass" efektleriyle özelleştirilebilen arayüzler ve gelişmiş görsel düzenleme araçları sunan güncelleme, eski modellere bile hız kazandırırken; yükleme yapan kullanıcılar pil ömründe geçici bir düşüş fark etmeye başladı.

Geliştiriciler ve yetkililer, güncelleme sonrasında şarjın aniden tükenmesinin cihazda bir arıza olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Büyük ölçekli yazılım güncellemelerinin ardından cihazların ekran arkasında yoğun bir mesai harcadığını belirten Apple, telefonun arka planda fotoğrafları ve dosyaları indekslediğini, uygulamaları güncellediğini ve sistem kurulumlarını tamamladığını ifade etti.

Tüm bu işlemlerin yüksek işlem gücü gerektirmesi nedeniyle bataryanın normalden çok daha hızlı tüketildiği, ayrıca kullanıcıların yeni özellikleri keşfetmek için cihaz ekranında her zamankinden daha fazla zaman geçirmesinin de bu durumu tetiklediği aktarıldı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ESKİYE GERİ DÖNECEK

Konuya ilişkin resmi bir değerlendirmede bulunan Apple, donanım ve yazılımın en iyi pil ömrünü sunmak üzere entegre tasarlandığını hatırlatarak; büyük güncellemelerin ardından yaşanan performans ve ısınma değişikliklerinin tamamen geçici ve normal bir süreç olduğunun altını çizdi. Arka plandaki verileştirme ve indeksleme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, genellikle birkaç gün içinde pil ömrünün kendiliğinden eski seviyesine döneceği belirtilerek kullanıcılara sabırlı olmaları tavsiye ediliyor.