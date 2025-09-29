BTK, 26 Eylül 2025 tarihinde yaptığı resmi açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen siber operasyonlar kapsamında “Sowix” adlı yasadışı sorgu sisteminin vatandaşların kişisel bilgilerine erişmek amacıyla kullanıldığını duyurdu. Kurum, bu platformun faaliyetlerinin tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtmişti.

100 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİ ETKİLENDİ

Sowix adlı yasa dışı platformda, resmi kurumlarda kayıtlı 100 milyonun üzerinde kişinin kişisel bilgilerinin yer aldığı ve bu verilerin indirilebilir şekilde paylaşıldığı öne sürüldü. Söz konusu internet sitesi “hexnox.pro” alan adı üzerinden faaliyet gösteriyordu.

Ancak BTK’nın operasyon duyurusunu yapmasına rağmen site, 27 Eylül öğle saatlerine kadar erişime açık kaldı. Bu durum, dijital güvenlik çevrelerinde ve kamuoyunda tepkilere yol açtı.

BİR GÜN SONRA ERİŞİME KAPATILDI

BTK’nın açıklamasını takip eden 24 saatlik süreçte, Google’da “Sowix” aramaları rekor düzeye ulaştı. Bu süre zarfında siteye kaç kişinin girerek verileri indirdiği ise bilinmiyor.

Söz konusu site, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma, USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) gibi kurumların koordinasyonuyla 27 Eylül'de erişime kapatıldı. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, açılış ekranında bir kamu uyarısıyla karşılaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

BTK ve ilgili kurumlar, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, uzmanlar kişisel veri güvenliğinin zayıflığına ve önleyici adımların gecikmeli atılmasına dikkat çekti.