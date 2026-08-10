Vergi borçlarını taksitlendirmek isteyenler için başvuru sürecinin sona yaklaştığı belirtildi. Başvurular için son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi. Vergi borçlarının yanı sıra trafik cezaları, öğrenim kredileri, diğer kamu alacakları ve SGK prim borçları da bu yapılandırma kapsamında değerlendirilebiliyor.

Sözcü yazarı Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, kamuya olan çeşitli borçların yapılandırılması için tanınan başvuru süresinin sona yaklaştığını ve önemli avantajlar bulunduğunu ifade etti. Aydoğmuş, yüzde 29 faiz oranıyla 72 aya kadar taksitlendirme imkânı bulunduğunu ve 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat istenmediğini kaydetti.

Örneklemelerle maliyet farkı dikkat çekiyor. 200 bin liralık bir vergi borcunun yüzde 29 faizle 72 ayda ödenmesi durumunda toplam faiz tutarı 176 bin lira oluyor. Bu durumda borçlunun ödeyeceği toplam tutar 376 bin liraya ulaşıyor. Ancak başvuru süresinin kaçırılması halinde uygulanacak faiz oranı yükseliyor.

SON TARİH 31 AĞUSTOS

31 Ağustos'taki son başvuru tarihinin kaçırılması durumunda faiz oranının yüzde 29'dan yüzde 39'a çıkacağı belirtiliyor. Aynı 200 bin liralık borcun yüzde 39 oranıyla ödenmesi halinde toplam faiz 237 bin liraya, toplam ödeme ise 437 bin liraya yükseliyor. Böylece iki seçenek arasında 61 bin liralık bir fark oluşuyor. Aydoğmuş, başvuru süresinin kaçırılması halinde daha yüksek faiz yüküyle karşılaşılabileceği konusunda uyardı.

Taksit süresinin, borçlunun durumuna ilişkin yapılacak değerlendirme sonucunda belirlendiği vurgulandı. Bu nedenle 72 aylık taksitlendirme süresi her borçlu için otomatik olarak uygulanmıyor. Başvurusu kabul edilenlerin ilk taksit ödemelerini ise 30 Eylül'e kadar yapması gerekiyor.

Başvuruların farklı kanallar üzerinden yapılabileceği belirtildi. Buna göre başvurular; Bağlı bulunulan vergi dairelerinden, Dijital Vergi Dairesi'nden ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Aydoğmuş, başvuru yapmak isteyenlerin 31 Ağustos son tarihini kaçırmaması gerektiğini vurguladı.