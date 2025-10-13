Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkano Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlığında. Taslağa göre doğum, süt ve ücretsiz izinlerde köklü değişiklikler geliyor.

İZİN SÜRESİ DEĞİŞİYOR

Şu anda kadın çalışanlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin veriliyor. Yeni çalışmayla birlikte bu süre 24 haftaya çıkarılacak.



Sabah'ta yer alan habere göre, Süt izninde de eşitlik sağlanacak. Memur annelere ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat olarak tanınan süt izni artık işçi annelere de aynı şekilde uygulanacak.

ÜCRETSİZ İZİNLERDE DE FARK KAPANACAK

Ücretsiz izinlerde de fark kapanıyor. Mevcut durumda memurlar 2 yıl, işçiler ise yalnızca 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, işçi anneler de 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkına sahip olacak.

BABALIK İZNİ ARTIYOR

Babalık izinlerinde de artış planlanıyor. Özel sektörde 5 gün, kamuda 10 gün olan izin süresinin 15 güne çıkarılması gündemde. Böylece işçi ve memur babalar arasında fark kalmayacak.

Koruyucu aileler de unutulmadı. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen ya da koruyucu aile olan anne-babalara, çocuğun tesliminden itibaren 15 gün izin verilecek.

TASLAK TAMAMLANMAK ÜZERE, MECLİS'E GELECEK

Taslak çalışma Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bazı milletvekillerinin ortak hazırlığıyla tamamlanmak üzere. Düzenleme olgunlaştığında Meclis gündemine gelecek.

Yeni düzenlemeyle hükümetin hedefi, 2025 “Aile Yılı” kapsamında aile yaşamını destekleyen sosyal politikaları güçlendirmek.