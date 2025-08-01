Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı sahiplerini ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi bugün yürürlüğe koydu. 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla uygulamaya giren yeni faiz oranları, kredi kartı borcu olanların ödeme planlarını doğrudan etkileyecek. Düzenleme ile birlikte kart limitlerine göre belirlenen faiz oranlarında indirime gidildi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni karara göre, kredi kartı faiz oranları şu şekilde değiştirildi:

25 bin TL altı borcu olan bireysel kartlar için faiz oranı %3,50 olarak sabit kaldı.

25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlar için faiz oranı %4,25'ten %4,00'e düşürüldü.

150 bin TL üzeri borcu olan bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı %4,75'ten %4,50'ye indirildi.

Azami gecikme faiz oranlarında da önemli bir düşüş yaşandı. 25 bin TL altı borcu olan kartlar için gecikme faizi %3,80'de sabit kalırken, diğer limit aralıklarındaki gecikme faiz oranları da aşağı çekildi.

Nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında da faiz indirimi yapıldı. Nakit avans faiz oranı %5’ten %4,75’e, kredili mevduat hesabı faiz oranı ise %5,30'dan %5,05'e geriledi.

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde de faiz oranları düşürüldü. Azami akdi faiz oranı %3,50'den %3,33'e, azami gecikme faiz oranı ise %3,80'den %3,63'e indirildi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, kredi kartı kullanıcılarının ödeme yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Faiz oranlarındaki düşüş, özellikle yüksek borçlu kullanıcılar için önemli bir avantaj sunarken, kart sahiplerinin finansal yönetimlerini daha kolay hale getirebilir. Yine de, borçlarını düzenli ödemeye dikkat eden kullanıcılar, bu yeni düzenlemeden daha fazla fayda sağlayabilecek.