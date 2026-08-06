ABD’deki Yapay Resif Projesi Çevre Felaketine Dönüştü: Temizlik Çalışmaları On Yıllardır Sürüyor

1970'lerde ABD'de hem eski araç lastiklerinin bertaraf edilmesi hem de deniz ekosisteminin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen yapay mercan kayalığı projesi çevre felaketiyle sonuçlandı. as.com'un aktardığı bilgilere göre, Florida kıyılarındaki Osborne Kayalığı'nda başlatılan temizlik çalışmaları onlarca yıldır devam ediyor.

2 MİLYON LASTİK OKYANUSA BIRAKILDI

1960'larda otomobil sayısındaki artışla birlikte ortaya çıkan atık lastik sorununa çözüm olarak Broward Artificial Reef Incorporated tarafından sunulan proje, ABD Kara Kuvvetleri Mühendisler Kolordusu ve devlet desteğiyle başlatıldı.

Florida’daki Fort Lauderdale kıyılarında deniz tabanında yaklaşık 14 hektarlık bir alanı kaplayan Osborne Kayalığı için 2 milyona yakın atık lastik çelik klipsler ve naylon kayışlarla bağlanarak okyanusa batırıldı.

BAĞLANTILAR KOPUNCA DOĞAL RESİFLER ZARAR GÖRDÜ

Tuzlu suyun çelik bağlantıları çürütmesi ve güneş ışığının naylon malzemeyi bozması sonucu yapı kısa sürede dağıldı. Akıntılarla sürüklenen serbest lastikler, bölgedeki doğal mercan resiflerine çarparak zarar verdi ve deniz canlılarının popülasyonunda düşüşe yol açtı.

Lastik endüstrisinin teşvikleriyle benzer uygulamaların Kuzey Amerika, Karayipler, Avrupa, Orta Doğu, Asya, Avustralya ve Pasifik adalarında 200'den fazla noktada gerçekleştirildiği bildirildi.

2033'TE TEMİZLİĞİN %50'SİNE ULAŞILMASI BEKLENİYOR

Osborne Kayalığı'nı temizleme çalışmaları 2006 yılında başlatıldı. Aradan geçen süre zarfında batık lastiklerin çeyreğinden biraz fazlasının çıkarılabildiği, temizlik oranında %50 seviyesine ise ancak 2033 yılında ulaşılabileceği öngörülüyor.