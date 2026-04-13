Çin’in Liaoning eyaletine bağlı Liaoyang kentinde kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük yankı uyandırdı. Çin basınında yer alan haberler ve paylaşılan videolarda, '8888' plakalı siyah renkli bir lüks otomobilin, ekskavatörle açılan çukura indirildiği ve bir mezarın yanına gömüldüğü görüldü.

GELENEKLERİN DEVAMI

Görüntülerde, lüks otomobilin bir cenaze töreni kapsamında toprağa verildiği dikkat çekiyor. Olayın ise bölgedeki yerel geleneklerle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Çin basınında yer alan bilgilere göre, bazı bölgelerde süregelen eski inançlar doğrultusunda, hayatını kaybeden kişilerin değerli eşyalarıyla birlikte defnedilmesi 'son görev' olarak kabul ediliyor.

LÜKS ARAÇ MEZARA GÖMÜLDÜ

Ekskavatörle açılan mezar alanına indirilen lüks otomobilin, üzerine kırmızı bir örtü serildikten sonra tören eşliğinde toprağa verildiği görüldü. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte olay, hem yerel hem de uluslararası kamuoyunda büyük dikkat çekti.

'8888' PLAKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Araçta yer alan '8888' plakası, olayın en çok konuşulan unsurlarından biri haline geldi. Çin kültüründe '8' rakamı zenginlik ve bollukla ilişkilendirildiği için, bu tür plakaların oldukça yüksek maddi değere sahip olduğu biliniyor. Bu detay da olayın sosyal medyada daha fazla ilgi görmesine neden oldu.

Olayın ardından kamuoyunda farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kişiler bu uygulamayı köklü geleneklerin bir yansıması olarak görürken, bazıları ise gereksiz bir gösteriş ve israf olarak eleştirdi.