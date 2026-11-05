İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı’na bağlı Biyoçeşitlilik Vakfı koordinasyonunda yürütülen "LIFE Cerceta Pardilla" projesi kapsamında, beş yıllık çalışmalar sonucunda 3 bin 600 hektardan fazla sulak alan restore edildi. Mart 2026 itibarıyla tamamlanan proje neticesinde, nesli kritik derecede tehlike altında bulunan yaz ördeğinin (Marmaronetta angustirostris) üreyen popülasyonu 2021 yılına kıyasla yaklaşık dört kat arttı.

BEŞ YILLIK ÇALIŞMA VE MİLYONLARCA EUROLUK YATIRIM

6,37 milyon euroluk bütçeyle hayata geçirilen proje; habitat iyileştirme, koruma protokolleri, eğitim faaliyetleri ve doğaya salım programlarını kapsadı. Çalışmalar ağırlıklı olarak Endülüs, Valensiya Topluluğu ve Murcia Bölgesi üzerinde yoğunlaştı.

ÜREME VERİLERİNDE ÇEYREK ASRIN REKORU

Proje kapsamında 3 bin 700'den fazla kuş doğaya bırakıldı. Sahadan elde edilen 2025 yılı verilerine göre, serbest ortamda 172 üreyen dişi ve 1.427 yavru tespit edildi. Bu sayılar, türün son yirmi yılda kaydedilen en yüksek üreme seviyesini oluşturdu. Bir önceki yıla oranla üreyen dişi sayısında yüzde 32, yavru sayısında ise yüzde 77 artış gerçekleşti.

İLK KEZ YENİDEN ÜREMEYE BAŞLADI

Çalışmalar sonucunda Endülüs’te 9, Valensiya Topluluğu’nda ise 4 yeni üreme noktası kayıtlara geçti. Murcia Bölgesi’nde yer alan iki sulak alanda ise türün 15 yıl aradan sonra ilk kez yeniden üremeye başladığı tespit edildi.

EKOSİSTEM RESTORASYONU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kuraklık, insan baskısı ve habitat bozulması nedeniyle kritik eşikte bulunan yaz ördeğinin popülasyonundaki bu artış, sulak alan ekosistemlerinin fiziksel olarak rehabilite edilmesinin doğrudan sonuçları arasında yer aldı.