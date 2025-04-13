ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Nisan'da yürürlüğe sokacağı yüzde 25'lik otomobil ithalat vergisi, ABD otomotiv sektörünü ciddi şekilde sarsıyor. Özellikle mühendis, tamirci ve satış temsilcileri gibi yıllık 100 bin doların (yaklaşık 3.8 milyon TL) maaş alan çalışanların bu süreçten doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

Goldman Sachs analizine göre tarifeler nedeniyle otomobil üreticilerinin maliyetleri yaklaşık 108 milyar dolar artacak. Sadece General Motors, Ford ve Stellantis'in ithal ettiği parçalar için ek maliyetin 42 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

MALİYETLER TAMAMEN MÜŞTERİYE YANSITILMAYACAK

Araç başına ortalama 2 ila 4 bin dolar arası fiyat artışı öngörülürken; zayıflayan tüketici talebi nedeniyle bu yükün tamamen müşteriye yansıtılamayacağı belirtiliyor. Bu da maaş kesintileri ve işten çıkarmalar gibi adımları gündeme getiriyor.

Bazı tesislerde üretim artırılırken, bazıları da geçici olarak kapanıyor. Yeni tarifelerin, otomobilin nerede ve nasıl üretileceğini de kökten etkileyebileceği ifade ediliyor.

Trump'ın kararları, ABD otomotiv sektöründe uzun vadeli yapısal değişimlerin kapısını aralarken, faturanın öncelikle yüksek gelirli çalışanlara çıkacağı öngörülüyor.