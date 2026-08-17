

Antalya’nın Aksu ilçesinde 25 milyon 570 bin TL yatırımla tamamlanan Güzelyurt Çalkaya Kapalı Pazar Yeri, aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen hizmete açılamadı. Tesisteki sorunlar ve yetki tartışmaları devam ederken Antalya Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Öz, pazar yerinin mevcut haliyle kullanılmasının mümkün olmadığını savunarak yıkım seçeneğini gündeme taşıdı.

25 MİLYONLUK TESİS YILLARDIR KULLANILAMIYOR

Aksu’nun Güzelyurt Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Çalkaya Kapalı Pazar Yeri, milyonlarca liralık yatırımın ardından bir türlü esnafın hizmetine sunulamadı. Yaklaşık 25 milyon 570 bin TL harcanarak inşa edilen tesisin kapıları kapalı kalırken pazarcı esnafı sokak pazarında tezgah açmayı sürdürüyor.

Güzelyurt Şehit Mustafa Göktür Caddesi üzerinde kurulan mevcut pazar, özellikle sıcak yaz aylarında hem esnaf hem de vatandaş açısından zorlu koşullara neden oluyor. Pazarcılar ise yıllardır atıl durumda kalan kapalı tesisin eksikliklerinin giderilerek faaliyete geçirilmesini istiyor.

TESİSTE 18 EKSİK VE KUSUR TESPİT EDİLDİ

Pazar yerindeki son duruma ilişkin Antalya Körfez Gazetesi’ne konuşan Antalya Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, tesiste toplam 18 eksik ve kusur bulunduğunu belirtti. Bu eksikliklerin giderilmesi konusunda odanın sorumluluğu bulunmadığını ifade eden Öz, pazar yerinin devri ve taşınması konusunda da belediyelerin tek başına karar veremeyeceğini söyledi.

Öz, “18 tane eksik ve kusur var. Büyükşehir Belediyesi burasını devredemez. Güzelyurt’ta pazar yeri taşınamaz. Belediye buna tek başına karar veremez. Orada bulunan bütün esnafa yer göstermesi gerekiyor. Bütün esnafa gösterilecek bir yer yok” ifadelerini kullandı.

“BU PAZAR YERİNİN YIKILMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK”

Yaklaşık 3 yıldır kullanıma açılamayan ve 25 milyon 570 bin TL yatırım yapılan tesisle ilgili tartışmalar sürerken Öz, çözüm bulunamaması halinde daha radikal bir seçeneğin gündeme gelebileceğini savundu. Öz, mevcut sorunların giderilmesi ve tesisin kullanıma açılması konusunda belirsizliğin devam ettiğini belirterek, “Bu pazar yerinin yıkılmaktan başka çaresi yok” dedi.