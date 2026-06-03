Bilim insanlarının planı oldukça basit bir fikre dayanıyor. Kış aylarında buz tabakasının altındaki deniz suyu yüzeye pompalanıyor ve aşırı düşük sıcaklıklarda yeniden donması sağlanıyor. Böylece mevcut buz tabakası kalınlaştırılarak yaz aylarındaki erimeye karşı daha dayanıklı hale getirilmeye çalışılıyor.

Araştırmacılara göre Kuzey Kutbu'ndaki buzlar yalnızca bölge için değil, tüm dünya için kritik öneme sahip. Beyaz buz yüzeyi güneş ışınlarının büyük bölümünü uzaya geri yansıtırken, buzların erimesiyle ortaya çıkan koyu renkli deniz suyu daha fazla ısı emiyor ve küresel ısınmayı hızlandırıyor.

İLK SAHA TESTLERİ YAPILDI

Projeyi destekleyen ekiplerden biri olan Arctic Reflections, son yıllarda Kanada ve Svalbard çevresinde saha testleri gerçekleştirdi. Denemelerde buz üzerine pompalanan suyun yeni buz katmanları oluşturduğu ve bazı bölgelerde buz kalınlığını artırdığı gözlemlendi. Ancak bilim insanları, yöntemin geniş ölçekli uygulamaya geçmeden önce çevresel etkilerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Projeye destek veren araştırmacılar, bu tür çalışmaların küresel ısınmayı tek başına durduramayacağını belirtiyor. Amaç, buz kaybını yavaşlatarak emisyonların azaltılması için dünyaya zaman kazandırmak. Bazı uzmanlar ise iklim mühendisliği yöntemlerinin beklenmeyen sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Buna rağmen Kuzey Kutbu'ndaki buz kaybının hızlanması, bilim insanlarını daha önce yalnızca teorik olarak değerlendirilen yöntemleri sahada test etmeye yönlendiriyor. Arktik buzlarını yeniden kalınlaştırma fikri de bu sıra dışı projeler arasında en çok dikkat çekenlerden biri olarak gösteriliyor.