SGK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan hak sahiplerinin 1 Temmuz'dan geçerli aylık fark tutarları tanımlandı. Oluşan farklar, vatandaşların maaşlarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek bugün itibarıyla ödenmeye başlandı.

2,4 MİLYON KİŞİYE TOPLAM 14,5 MİLYAR TL ÖDEME

Zam farkı ödemeleri, emeklilerin maaş alma periyotlarına göre hesaplara aktarılıyor. Yapılan bilgilendirmeye göre:

Aylıklarını her ay alan hak sahiplerine 1 aylık maaş farkı bugün yatırılıyor.

Aylıklarını üçer aylık dönemlerde alanlardan Mayıs-Haziran-Temmuz dönemindekilere 1 aylık, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemindekilere 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemindekilere ise 3 aylık maaş farkı tahakkuk ettirildi.

Bu kapsamda toplam 2 milyon 491 bin 370 hak sahibine 14,5 milyar lira tutarında ödeme yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin aylıkları ise zamlı olarak kendi ödeme günlerinde yatırılmaya devam ediyor.

TEMMUZ ZAMMI SONRASI MAAŞLAR KAÇ TL OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,52 olarak netleşmişti.

Son zamla birlikte en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 258 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 526 liraya yükseldi.