California Su Kaynakları Dairesi tarafından yürütülen projede, yıllardır suyla bağlantısı kesilen geniş bir alan yeniden doğal gelgit sistemine dahil edildi. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 42 kilometre uzunluğunda yeni gelgit kanalları oluşturulurken, bölgenin fazla suyu depolama kapasitesi de artırıldı. Yetkililer, bu yöntemin iklim değişikliği nedeniyle daha sık yaşanan aşırı yağışlara karşı doğal bir koruma sağlayacağını belirtiyor.

TAŞKINLARA KARŞI KALKAN GÖREVİ GÖRECEK

Lookout Slough Projesi, California Deltası'nda bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kıyı sulak alan restorasyonu olarak gösteriliyor. Setin açılmasıyla birlikte gelgit suları yaklaşık 3 bin 400 dönümlük alana yeniden ulaşmaya başladı. Böylece hem balıklar ve diğer yaban hayatı için yeni yaşam alanları oluşturuldu hem de taşkın dönemlerinde suyun kontrollü şekilde yayılabileceği doğal depolama alanları geri kazandırıldı.

42 KİLOMETRELİK KANAL AĞI OLUŞTURULDU

Proje kapsamında açılan yaklaşık 42 kilometrelik kanal ağı, gelgit sularının sulak alan boyunca doğal şekilde dolaşmasını sağlayacak. Uzmanlar, bu sistem sayesinde taşkın sularının hızının düşeceğini, suyun daha geniş alanlara yayılacağını ve çevredeki yerleşimlerle tarım arazilerinin korunmasına katkı sağlanacağını ifade ediyor.

California yönetimi, doğa temelli taşkın önleme projelerinin önümüzdeki yıllarda da artırılacağını belirtirken, benzer uygulamaların eyaletin farklı bölgelerinde hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.