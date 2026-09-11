İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü, kent genelinde yaşanabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla okulların ders saatlerinde düzenlemeye gidildi.
10.00-15.00 SAATLERİ ARASINDA
İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, kent genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK İÇİN
Uygulamanın, eğitim yılının ilk gününde oluşması beklenen öğrenci ve veli hareketliliğinin yanı sıra sabah saatlerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla hayata geçirileceği bildirildi.