Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan 2027 Avrupa Oyunları, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. En başarılı sporcuların bir araya geleceği organizasyon nedeniyle İstanbul'daki üniversitelerin 2026-2027 eğitim dönemine ilişkin akademik takvimlerinde düzenleme yapıldı. ÜNİVERSİTELERİN BAHAR DÖNEMİ ERKENE ÇEKİLECEK Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) talebi doğrultusunda yapılan düzenlemeyle İstanbul'daki üniversitelerin akademik yıl takvimlerini normalden yaklaşık bir ay önce tamamlaması planlandı. Söz konusu düzenlemenin, eğitim kalitesinin ve laboratuvar uygulamalarının eksiksiz şekilde sürdürülmesi şartıyla yalnızca 2026-2027 akademik yılına özel olarak uygulanacağı belirtildi. DERS SÜRELERİ 14 HAFTADAN 12 HAFTAYA DÜŞECEK Yeni uygulamayla birlikte dönemlik ders süresi 14 haftadan 12 haftaya indirilecek. Müfredatın eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla bazı üniversitelerde güz dönemi başlangıç tarihi de erkene çekildi.

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