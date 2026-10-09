2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin merakla beklediği ilk ara tatilin tarihi belli oldu. Kasım ayında yapılacak ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, kısa bir molanın ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
SON DERS ZİLİ 13 KASIM’DA ÇALACAK
İlk ara tatil, 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte tatil dönemine girecek.
Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 günlük dinlenme fırsatı bulacak.
OKULLARDA DERSLER 23 KASIM’DA BAŞLAYACAK
Kasım ara tatili 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü okullarına dönerek eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek.