Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminden itibaren ortaokul ve liselerde uygulanacak ortak yazılı sınavlar için açık uçlu sorulara dayalı merkezi bir altyapıyı devreye sokuyor. 26 Ekim Pazartesi günü kullanılmaya başlanacak olan model, farklı eğitim kurumlarında uygulanan sınavlar arasındaki puanlama ve ölçüm farklılıklarını ortadan kaldırarak ülke çapında ortak bir başarı kriteri oluşturmayı hedefliyor. Ezber odaklı yaklaşımlar yerine öğrencilerin konuları anlama, analiz etme ve yorumlama becerilerini ölçmesi planlanan model, eğitim müfredatının değerlendirilme biçimini doğrudan dönüştürecek.

HANGİ SINIFLAR VE DERSLER KAPSAMA ALINDI?

Uygulamaya konulacak yeni model, ortaokul seviyesinde 5, 6 ve 7'nci sınıfları, lise düzeyinde ise 9, 10 ve 11'inci sınıfları doğrudan kapsayacak. Sınav yapısı; Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, fizik, tarih ve İngilizcenin de aralarında bulunduğu toplam 16 temel derste geçerli olacak. Bakanlık, bu derslerin her biri için müfredat kazanımlarına doğrudan uyumlu geniş ölçekli bir dijital soru bankası oluşturdu.

İLK ETAPTA 8 BİN SORU SİSTEME YÜKLENECEK

Bakanlık tarafından hazırlanan dijital platforma ilk aşamada yaklaşık 8 bin adet açık uçlu soru aktarılacak. Sistemin içeriğinin güncel kalması amacıyla her yeni sınav döneminde veri tabanına 8 bin yeni soru daha ilave edilecek. Sınav hazırlık sürecinde öğretmenler, sınıfta işledikleri konuların durumuna göre belirleyecekleri iki açık uçlu soruyu sisteme doğrudan kendileri girebilecek.

Geriye kalan diğer sınav soruları ise öğretmenin sisteme tanımlayacağı zorluk derecesi parametrelerine bağlı olarak havuzdan otomatik şekilde çekilerek oluşturulacak.

ÖĞRETMENLERİN SORULARI DEĞİŞTİRME YETKİSİ OLACAK MI?

Sistem üzerinden otomatik olarak oluşturulan sınav kağıtları ile cevap anahtarları üzerinde son onay hakkı ders öğretmenlerine ait olacak. Öğretmenler, havuzdan çekilen ve uygun görmedikleri soruları gerekçesini sisteme bildirerek iki defaya kadar değiştirme hakkına sahip kılınacak. Bu sayede soru seçiminde dijital otomasyon kullanılırken, sınıfın seviyesine göre nihai karar yetkisi öğretmen kontrolünde bırakılacak.

Sınavların tamamlanmasının ardından elde edilen puanlar ve başarı verileri doğrudan e-Okul sistemine işlenecek. Sistem, öğrencilerin hangi kazanımlarda ve konularda eksik kaldığını ayrıntılı raporlayacak ve öğretmenler ders planlarını bu analizlere göre revize edebilecek.

AÇIK UÇLU SORULAR TARTIŞMA YARATTI

Yeni sistemin getirdiği operasyonel süreçler, eğitim camiasında iş yükü tartışmalarını da beraberinde getirdi. Çoktan seçmeli testler yerine açık uçlu yanıtların yer alacağı sınav kağıtlarının tek tek okunması, puanlanması ve verilerin merkezi platforma girilmesinin öğretmenler için ciddi bir zaman kaybı yaratabileceği belirtiliyor.

Bazı eğitimciler, sınav süreçlerine bağlı artan bürokratik ve idari sorumlulukların, öğretmenlerin sınıfta öğrencilerle birebir yürüttüğü pedagojik çalışmalara ayrılan süreyi daraltabileceği endişesini dile getiriyor.