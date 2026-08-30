Avustralya’da meydana gelen sel felaketinin ardından topraktan kaçan milyonlarca örümcek, Gippsland bölgesini devasa ipek ağlarla kapladı. Bu sıra dışı hayatta kalma hamlesi, bir kilometreyi aşan hat boyunca tüm bitki örtüsünü ve yapıları tek bir ipeksi tabaka altında birleştirdi.

MİLYONLARCA ÖRÜMCEK AYNI ANDA NASIL HAREKET ETTİ?

Victoria eyaletinde günlerce süren şiddetli yağışlar, toprak seviyesinde yaşayan canlılar için doğrudan hayati tehdit oluşturdu. Su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine örümcekler, "balonlama" adı verilen yöntemle kendilerini yüksek noktalara fırlattı.

Milyonlarca örümceğin aynı anda tırmanışa geçmesiyle salgılanan iplikler, ağaçların ve çitlerin üzerinde birleşti. Araziler üzerindeki bu kitlesel birikim, bölgede daha önce görülmemiş ölçekte tabakalar meydana getirdi.

DEVASA İPEK TABAKASI ŞEHİRDE NASIL BİR ETKİ YARATTI?

Sale ve Longford kasabaları arasındaki alanlarda ağlar bir kilometreden fazla mesafe boyunca kesintisiz uzandı. Yolu ve çevresindeki bitki örtüsünü tamamen saran tabaka, bölge sakinlerinde şaşkınlık yarattı.

Uzmanlar, görüntünün tek bir devasa örümcek ağı değil, milyonlarca minik ipliğin üst üste binmesiyle oluşan geçici bir koruma katmanı olduğunu açıkladı. Rüzgar ve hava şartlarıyla birkaç gün içinde dağılan ağlar, bölgenin çehresini kısa süreliğine değiştirdi.

DOĞAL AFETİN BİLANÇOSU HANGİ BOYUTLARA ULAŞTI?

Sıra dışı görsel durum, eyaleti vuran ağır fırtına ve felaket koşullarının hemen ardından gerçekleşti. Şiddetli rüzgar ve su baskınları nedeniyle yüzlerce ev elektriksiz kaldı.

Yetkililer, araçlarında mahsur kalan iki kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Yaşanan çevresel dönüşüm, bölgedeki ağır fırtınanın ve felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.