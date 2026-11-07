ABD'nin Florida eyaletinde 1970'li ve 1980'li yıllarda hayata geçirilen Osborne yapay resif projesi kapsamında deniz tabanına 2 milyondan fazla kullanılmış otomobil lastiği döküldü. Projeyle lastiklerin yapay mercan resifleri için bir taban oluşturması ve deniz canlılarına yeni yaşam alanları sağlaması hedeflendi.

Lastikler, naylon ipler ve çelik kelepçeler kullanılarak bir arada tutuldu. Fakat bu yöntem, bölgedeki fırtına ve kasırgaların etkisine dayanamadı.

LASTİKLER DENİZ TABANINA YAYILDI

Zamanla bağlantıları kopan lastikler deniz tabanında sürüklenmeye başladı. Dağılan yapılar, deniz canlıları için yaşam alanı oluşturmak yerine tehlikeli atıklara dönüştü. Özellikle yakındaki doğal mercan resiflerinin zarar görmesi, projenin ciddi bir çevre sorununa dönüşmesine neden oldu.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YILLAR SONRA BAŞLADI

Yıllarca çözülemeyen sorun için 2007 yılında kapsamlı bir çalışma başlatıldı. ABD Donanması ve Sahil Güvenlik dalgıçları, gönüllülerle birlikte deniz tabanındaki lastikleri çıkarmak için operasyon düzenledi.

Buna rağmen Florida kıyılarında hâlâ önemli miktarda lastik bulunduğu belirtiliyor. Yaklaşık 40 yıl önce deniz yaşamını desteklemek amacıyla başlatılan proje, yanlış tasarlanan yapay resiflerin nasıl büyük bir çevre felaketine dönüşebileceğinin örneklerinden biri haline geldi.