Fransa Rekabet, Tüketim ve Dolandırıcılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü (DGCCRF), Malezya merkezli bir üretici tarafından imal edilen ultra ince prezervatiflerde ciddi imalat kusurları saptandığını açıkladı. Laboratuvar testlerinde resmi güvenlik kriterlerini karşılamayan ve Avrupa genelinde yaklaşık 7 milyon ürünü kapsayan seri için geniş çaplı toplatma kararı yürürlüğe kondu.

ÜRÜNLERDEKİ ÜRETİM HATASI NASIL TESPİT EDİLDİ?

Kurum tarafından yürütülen teknik incelemelerde, üretim aşamasındaki aksaklıkların lateks malzemenin kalınlığını ve fiziksel mukavemetini doğrudan bozduğu belirlendi. İmalat zafiyeti nedeniyle ürünlerin kullanım sırasında delinme veya yırtılma ihtimali taşıdığı, bu durumun da koruyuculuk işlevini ortadan kaldırdığı kaydedildi. Yapılan resmi açıklamada, toplatma öncesinde en az sekiz tüketiciden ürünün yırtıldığına dair şikâyet alındığı ve laboratuvar analizlerinin bu riskleri doğruladığı bildirildi.

15 FARKLI MARKA GERİ ÇAĞRILDI

Avrupa Birliği güvenlik standartlarına aykırı bulunan 15 farklı markanın ürünleri pazardan çekilmeye başlandı. Geri çağırma listesine giren markalar arasında My Lubie, Amor, You Me, Adloran, Einhorn ve Primeros yer aldı. Fransa yönetimi, aynı kusurlu üretim metodolojisiyle hazırlanan ürünlerin ülkeye girişini ve satışını bir yıl süreyle yasakladı; tedbirin gerektiğinde uzatılabileceği duyuruldu. Avrupa Birliği genelinde 7 milyonu bulan hatalı ürünün Fransa pazarındaki net hacmini saptama çalışmaları sürdürülüyor.

SAĞLIK KURUMLARI KULLANICILAR İÇİN HANGİ UYARILARDA BULUNDU?

Fransız sağlık makamları, geri çağırma listesindeki ürünleri kullanmış kişilerin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı tıbbi kontrolden geçmelerini önerdi. Kadın tüketicilerin adet gecikmesi durumunda gebelik testi yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Uzmanlar, bariyer korunma yöntemlerinin enfeksiyon ve istenmeyen gebeliklerin engellenmesinde kritik rol oynadığını, üretim hatasından kaynaklanan yırtılmaların bu koruma kalkanını tamamen işlevsiz kıldığını belirtti.

Fransa pazarında koruyucu ürünlere yönelik toplatma kararları son dönemde sıkılaştırılan denetimlerle devam ediyor. Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan kontrollerde de delinme ve yırtılma riski taşıdığı gerekçesiyle yaklaşık 260 bin prezervatif piyasadan toplatılmıştı. Bununla birlikte, internet üzerinden satışa sunulan 30 farklı ürünün Avrupa Birliği uygunluk işaretine veya zorunlu etiket standartlarına sahip olmadığı tespit edilerek idari işlem uygulanmıştı.