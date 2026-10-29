Başkent Bratislava yakınlarında gerçekleştirilen yol çalışmasında yaklaşık 2 milyon sigara izmaritinden elde edilen geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldı. Uygulamayla hem çevreye zarar veren atıkların değerlendirilmesi hem de asfalt üretiminde kullanılan bazı ham maddelere alternatif oluşturulması hedefleniyor.

SİGARA FİLTRELERİ ASFALTA KARIŞTIRILIYOR

Uygulanan yöntemde, toplanan sigara izmaritleri önce ayrıştırılarak özel işlemlerden geçiriliyor. Filtrelerden elde edilen malzeme daha sonra asfalt üretiminde kullanılan karışıma belirli oranlarda ekleniyor.

Sigara filtrelerinin büyük bölümü, plastik esaslı selüloz asetattan oluşuyor. Bu nedenle doğada kolayca parçalanmayan izmaritler, çevre kirliliğinin önemli kaynakları arasında yer alıyor.

Geri dönüştürülmüş filtrelerden elde edilen lifler ise asfalt üretiminde kullanılan geleneksel selüloz liflerinin yerine değerlendirilebiliyor.

2 MİLYON İZMARİT YOL YAPIMINDA KULLANILDI

Bratislava yakınlarındaki Malinovo yerleşiminde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmasında yaklaşık 2 milyon sigara izmariti ve kullanılmış tütün çubuğundan elde edilen bir ton geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldı.

Yaklaşık 2 kilometrelik yol projesinin belirli bir bölümünde kullanılan bu malzemenin, asfaltın dayanıklılığı üzerindeki etkileri takip ediliyor.

Uygulamanın uzun vadede başarılı sonuçlar vermesi halinde benzer yöntemlerin başka yol çalışmalarında da kullanılması değerlendiriliyor. Böylece çevreye atıldığında toprak ve su kirliliğine neden olabilen milyonlarca sigara izmaritinin yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.