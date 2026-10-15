ABD'nin California eyaletine bağlı Orange bölgesinde yaşayan Ryan Hickman, 3,5 yaşında tanıştığı geri dönüşüm faaliyetiyle kendi şirketini kurarak küresel çapta bir çevre hareketine imza attı.

Ailesiyle birlikte bir geri dönüşüm merkezini ziyaret ettikten sonra atıkları ayrıştırmaya başlayan Hickman, ilk olarak komşularından plastik ve alüminyum kapları biriktirmelerini istedi. Başlangıçta oyuncak almak ve birikim yapmak amacıyla başlayan süreç, ilerleyen yıllarda çevre odaklı bir girişimcilik modeline dönüştü.

5 YAŞINDA CEO OLDU: 12 YAŞINDA MİLYONLARI GEÇTİ

Atıkların okyanuslara ve kamusal alanlara zarar vermesini önlemeyi hedefleyen Hickman, 5 yaşına geldiğinde babası Damion Hickman'ın desteğiyle "Ryan’s Recycling" adlı şirketi resmi olarak faaliyete geçirdi. Şirketin CEO'luk görevini üstlenen Hickman, hafta sonlarını mahallelerden dönüştürülebilir malzeme toplayarak geçirmeye başladı.

Hickman, 12,5 yaşına ulaştığında toplamda 1,6 milyondan fazla kutu ve şişeyi toplayıp geri dönüşüm sürecine dahil etti.

GELİRİN BİR KISMINI DENİZ CANLILARINA BAĞIŞLIYOR

Girişimci, 2020 yılında "Project 3R" isimli kar amacı gütmeyen organizasyonunu kurdu. Kurum bünyesinde döngüsel ekonomi, çevre eğitimi ve plaj ile toplumsal alanlarda kitlesel temizlik etkinlikleri yürütülüyor.

Hickman ayrıca, markasına ait giyim ürünlerinin satışından sağlanan gelirin bir bölümünü California kıyılarındaki hasta deniz aslanı ve fokların rehabilitasyonunu üstlenen "Pacific Marine Mammal Center" kurumuna aktarıyor.

Geri dönüşüm faaliyetlerinden elde edilen fonlar Hickman'ın üniversite eğitimi için biriktiriliyor. Hickman, eğitimine California Üniversitesi, Irvine'da (UCI) devam ederken şirketinin yönetimini de sürdürmeyi hedefliyor.