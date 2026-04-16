Birleşik Krallık yollarında güvenli geçişi sağlamak amacıyla kullanılan işaretler yaygın olmasına rağmen, sürücülerin büyük bir kısmının bu sembollerin ne anlama geldiği konusunda tereddüt yaşadığı belirlendi.

Sosyal medya platformlarında da sıkça gündeme gelen konu hakkında bir kullanıcı, durumu şu sözlerle eleştirdi: "Bu, bu ülkede araba kullananların bilmesi gereken temel işaretlerden biri. İşaretin ne olduğunu veya nasıl kontrol edileceğini bilmemek tam bir başarısızlıktır." Bir diğer kullanıcı ise "Böyle bir işaretin ne anlama geldiğini bilmeden ehliyetli bir sürücü olarak nasıl var olabilirsiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

KIRMIZI VE MAVİ HAÇ İŞARETİNİN ANLAMI

Mavi zemin üzerine kırmızı bir daire ve içinde kırmızı çapraz bir haç bulunan işaret, trafiğin kesintisiz akması gereken alanları temsil ediyor.

Bu işaretin bulunduğu yollarda, acil durumlar dışında aracın durdurulması tamamen yasaklanmış durumda. Yasağın kapsamına yolcu indirme-bindirme, yol tarifi kontrolü veya telefon görüşmesi gibi kısa süreli duraklamalar da dahil ediliyor.

Birleşik Krallık Hükümeti'nin resmi kılavuzunda konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Kırmızı haç, yolcu almak veya indirmek için bile durmanın yasak olduğu anlamına gelir. Bu işaret, 24 saat boyunca trafiğin serbest olduğu bir yolu (genellikle kırsal bir yolda) belirtmek için kullanılır veya 'Durmak yasaktır' ibaresi bulunan diğer işaretlere dahil edilebilir (örneğin, otobüs duraklarındaki 'yerel otobüsler hariç durmak yasaktır' işareti)."

YANLIŞ YORUMLAMALAR VE CEZAİ RİSKLER

Uzmanlar, kafa karışıklığının temel nedenlerinden birinin, bu işaretin "şehir içi trafiğe kapalı alan" (no waiting) işaretiyle karıştırılması olduğunu belirtiyor. Mavi daire içinde tek bir kırmızı çizgi bulunan işaret, belirli esneklikler ve saat dilimleri içerirken; kırmızı haç simgesi mutlak bir durma yasağını ifade ediyor.

Kılavuzda belirtildiği üzere: "24 saat boyunca trafiğin serbest olduğu yollarda, durma yasağı ana yol, bağlantı yolları ve hızlanma ve yavaşlama alanları için geçerlidir. Aksi yönde işaretler bulunmadığı sürece, yol kenarındaki park alanlarında durabilirsiniz. 24 saat boyunca trafiğin serbest olduğu yollarda özel yol işaretleri bulunmaz, ancak sürücülere hatırlatma amacıyla yol boyunca belirli aralıklarla küçük tekrarlayıcı işaretler yerleştirilebilir."