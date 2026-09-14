Ebeveynlerin araçlarına iyi niyetle yapıştırdığı "Arabada Bebek Var" etiketleri, sosyal medyada başlayan hararetli bir tartışmayla yeniden gündeme geldi. Çoğu sürücünün dikkat çekmek veya güvenlik sağlamak amacıyla kullandığı bu küçük çıkartmaların, aslında kötü niyetli kişiler için açık bir davetiye olabileceği belirtildi. Tehlikenin boyutuna dikkat çeken uzmanlar, araç sahiplerine seslenerek bu etiketlerin 1 hafta içinde acilen sökülmesi çağrısında bulundu.

CİDDİ RİSK FAKTÖRÜ BULUNUYOR

Araç etiketleriyle ilgili kamuoyunda iki farklı temel görüş bulunuyor. İlk görüş, diğer sürücüleri daha dikkatli olmaya teşvik etmek; ikincisi ise kaza anında ilk müdahale ekiplerine (itfaiye, ambulans) araç içinde kurtarılması gereken bir bebek olduğunu haber vermek. Ancak uzmanlar, bu olumlu amaçların ötesinde ebeveynleri tehdit eden ciddi bir risk faktörüne dikkat çekiyor.

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİN DAĞINIK OLDUĞUNU SİNYAL EDİYOR

Güvenlik güçleri ve uzmanlar, bu etiketlerin kötü niyetli kişiler tarafından bir fırsat olarak görülebileceğini vurguluyor. Yapılan uyarılara göre, bu etiket dışarıya sürücünün dikkatinin bölünmüş olabileceği ve olası bir müdahalede kolay bir hedef haline geldiği sinyalini veriyor. Araç kullanırken çocukla ilgilenme zorunluluğu, olası bir tehlike anında sürücünün savunmasız kalmasına yol açabiliyor.

HIRSIZLARA VE KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Sosyal medyada paylaşım yapan güvenlik uzmanları ve ebeveynler, risklerin sadece fiziki saldırılarla sınırlı kalmadığını dile getiriyor. Bu çıkartmalar, araçta veya evde pahalı bebek puseti, oto koltuğu ve çocuk eşyalarının bulunduğunu fırsatçı hırsızlara açıkça gösteriyor. Çocukların isimlerinin yazılı olduğu etiketler ise insan tacirleri ve kötü niyetli kişiler için tehlikeli bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

Görsellerin ve videoların viral olmasıyla birlikte birçok ebeveyn araçlarındaki etiketleri sökmeye başlarken, güvenlik uzmanları çocukların isimlerini veya kişisel detaylarını içeren bu görsellerin 1 hafta içinde acil olarak sökülmesi gerektiğinin altını çiziyor.